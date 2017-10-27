Фото: Екатерина Смолихина
Главная новогодняя елка Барнаула будет торжественно открыта 29 декабря, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Как и в прошлом году, она будет установлена на площади Сахарова, хотя в городе продолжают думать о том, куда в перспективе можно будет перенести центральную площадку для празднования Нового года.
В мэрии уточняют, что в настоящее время стартовала подготовка к строительству новогоднего городка.
Отметим, что в этом году новогодняя красавица удивит барнаульцев полностью новой иллюминацией. Также обновят освещение и самого снежного городка.
Напомним, что в районах города елки откроют немного раньше — 23 декабря.
Также отметим, что сити-менеджер Сергей Дугин поручил подчиненным подготовить город к новогодним торжествам так, чтобы праздничное оформление по-настоящему удивило и порадовало горожан.
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