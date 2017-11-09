Тепло нашего дома: как согреться сибирской зимой

С наступлением зимы большинство жителей края задаются вопросами: "Какой способ обогрева выбрать?", "Какие дополнительные источники тепла более экономичные?". Правильный выбор сделать непросто, ведь сегодня на рынке изобилие отопительных систем. У каждой из них есть свои плюсы и минусы:

1. Тепловентиляторы

Они гонят воздух через нагревательный элемент и уносят его в помещение. Достоинство этого вида обогревателей — практически мгновенный старт. После включения проходит менее минуты, и "гнать" он начинает уже теплый воздух. Второй положительный момент — небольшие размеры и вес, следовательно, высокая мобильность. И третий плюс — невысокая цена. Есть у этих приборов довольно серьезные недостатки:

При работе создают постоянный шум — работает вентилятор.

Выжигается кислород и присутствует запах сожженной пыли.

Пересушивается воздух. Для нейтрализации этого эффекта есть модели с ионизаторами и увлажнителями.

2. Конвекторы

Данная система работает по схожему с тепловентиляторами принципу. Разница в том, что нагретый воздух разносится по помещению естественным способом — без помощи вентилятора. Такой формат обогрева очень медленный, поэтому холодное помещение будет прогреваться очень долго. Чтобы обойти этот недостаток, в конвекторы дополнительно встраивают вентиляторы. Это позволяет разносить нагретый воздух в доме быстрее. К плюсам можно отнести бесшумность. При выключенном вентиляторе конвектор не потревожит вас ночью или ранним утром.

3. Масляные радиаторы

Их плюс в том, что они редко ломаются и имеют безопасную конструкцию. Именно поэтому их часто выбирают семьи с детьми. Но их безопасность неабсолютная. Если нагретый до 60°С радиатор вряд ли навредит человеку при прикосновении, то его большая масса точно нанесет травму при падении. Также к плюсам можно отнести бесшумность работы.

4. Кондиционеры с функцией обогрева

Один из главных плюсов — круглогодичное использование. Их функционал позволяет использование как в летнее, так и в зимнее время. Также устройство будет незаменимым помощником весной и осенью.

Плюсы:

круглогодичная эксплуатация. В летнее время создаст свежую прохладу в помещении, в зимнее – приятное тепло и уют в каждом уголке вашего дома.

чистота и дезинфекция. Оборудование такого класса сопровождается встроенными дезинфицирующими микробиологическими фильтрами. Это, в свою очередь, позволяет наполнить дом не только теплом и уютом, но и обезопасить от инфекции и микробов.

Энергоэффективность кондиционеров зима-лето экономит ваши деньги. Такие кондиционеры в несколько раз экономичнее бытовых обогревателей.

практичность в эксплуатации. Бесшумность, эстетичность и компактность внешнего блока. Мягкий дизайн, позволяющий вписать внутренний блок в любой интерьер.

Основным и главным минусом кондиционеров является стоимость. Хорошая сплит-система обойдется значительно дороже, чем, например, привычный нам всем обогреватель. Но тут стоит учесть несколько моментов: круглогодичное использование, экономия энергии и практичность.

Отдельным плюсом можно вынести и внешний вид устройства. Кондиционер не займет много места, впишется в любой интерьер и будет труднодоступным для ребенка. Поэтому поговорка "Скупой платит дважды" подходит для этой ситуации. Иногда стоит сделать выбор в пользу более дорогого оборудования, которое прослужит вам долгие годы.

Но на главный минус у кондиционеров есть довольно весомый плюс — энергоэффективность. С каждого киловатта электричества на выходе будет идти 2,5-4,2 кВт тепла. Для сравнения, конвектор, масляный радиатор, потребляя 1 кВт электричества, выдают 0,95 кВт тепла.

Стоит также отметить, что кондиционер выгоднее покупать в зимнее время. Так, "Техноком" предлагает приобрести систему всего за 9 777 рублей. Приятным бонусом станет то, что замерщик приедет совершенно бесплатно и подберет технику именно под вашу квартиру.



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