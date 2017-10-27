Фото: internetmarket.kiev.ua
Полиция в Алтайском крае задержала мужчину и женщину, подозреваемых в краже мультиварки в одном из частных домов в селе Завьялово.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, хозяин мультиварки обратился к правоохранителям после того, как обнаружил ее пропажу.
Вскоре полицейскими были задержаны неоднократно судимая женщина 1980 года рождения и ранее судимый мужчина 1989 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Похищенное имущество сотрудники полиции изъяли и вернули потерпевшему.
Комментарии
Операм медали "За отличную службу в МВД", звания досрочно, негодяем , укравшим мультиварку по десяточке