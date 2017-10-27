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Полиция в Барнауле ищет водителя, облившего пешехода водой из лужи

, ИА "Амител"
Сам инцидент произошел 23 октября на улице Кутузова

Фото: zakon-kuzbass.ru

Полиция в Барнауле разыскивает водителя, облившего водой пешехода на улице Кутузова, сообщили в городской ГИБДД.

Инцидент произошел в 15:30 23 октября в районе дома № 100. "Произошло дорожно-транспортное происшествие (облив водой) пешехода неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", — уточняют обстоятельства случившегося в Госавтоинспекции.

В связи с произошедшим разыскивается автомобиль иностранного производства, в кузове темного цвета, из государственного регистрационного знака известны цифры 261.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просят сообщить по телефонам: (3852) 393-605, 393-544 либо по тел. дежурной части: 391-090, 393-555 или 02.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.10.2017 13:29
- гость -

совсем ку-ку???

0  0
27.10.2017 13:33
- гость -

а не хотят найти того из за кого эта лужа образовывается? дорожники совсем не при делах да?

0  0
27.10.2017 13:34
Обливший.

Пускай разыскиваю сотрудников коммунальных служб!

0  0
27.10.2017 13:36
- гость -

И что ему предъявят? Неумышленный облив водой? Облив водой по неосторожности?

0  0
27.10.2017 13:37
- гость -

..."который покинул место происшествия"...

Операцию "перехват" объявили?! ФСО И ФСБ подключись?! Видно МВД совсем делать нечего. Тоскливо как то становиться.

0  0
27.10.2017 13:39
- гость -

кегли вообще за своей безопасностью не следят. то прут через дорогу как попало, то прямо к луже подходят.

0  0
27.10.2017 13:42
- гость -

Может если лужа впереди не надо гнать по ней а притормозить

0  0
27.10.2017 13:43
- гость -


27.10.2017 13:42
- гость -
Есть такое правило? Есть штраф за превышение скорости на луже?

0  0
27.10.2017 13:44
- гость -

Да водятлы совсем оборзели, один раз догнал, забрал деньги, надеюсь это послужило ему уроком

0  0
27.10.2017 13:46
- гость -


27.10.2017 13:44
- гость -


И сколько денег он у вас забрал? В полицию заявление о разбое/грабеже написали?

0  0
27.10.2017 13:48
- гость -


27.10.2017 13:42
- гость -

может если видишь лужу около обочины, то не надо прямо к ней подходить, а встать в метре от нее или чуть дальше?
да и вообще, вода не железо, обсохнешь не сломаешься.

0  0
27.10.2017 13:48
- гость -

Если пешик мог предотвратить ДТП, но не стал этого делать, то обоюдка. Водила ещё стоимость ремонта подвески в ущерб включит

0  0
27.10.2017 13:50
- гость -

А как водитель мог облить пешехода, ведь согласно отчету Дугина в Барнауле нет луж?

Тут или пешеход врет, или Дугин. Но Дугин ведь не может врать.

0  0
27.10.2017 13:51
- гость -

27.10.2017 13:36
- гость -
И что ему предъявят?

Ну вы же понимаете, что облил он скорее всего не простого человека. Найдут что предъявить.

0  0
27.10.2017 13:52
гость

Полицейские приятно удивили. Есть водители, а есть водятлы. Водятлы не тормозят перед лужей. Идеальный вариант, когда водятел влетает в яму в луже и начинает судиться с дорожниками. А притормозить у водятла ума не хватает, ведь судиться потом легче, чем тормозить

0  0
27.10.2017 13:54
Мурзик

Елки-Палки пешеходы совсем оборзели?! И вот скажите,люди добрые, что грозит этому "негодяю" водителю? Стирать шмотки заставят?
Еще чего подумала, пешику надо заявление на лужу написать что не в положенном месте лежит!

0  0
27.10.2017 13:54
- гость -

Идеальный вариант, когда водятел влетает в яму в луже и начинает судиться с дорожниками.

Кегля, ты не знаешь, что на скорости есть вероятность перескочить яму, а притормозив, ты обязательно в нее попадешь?

0  0
27.10.2017 14:05
Злая гостья

ДТП - облив водой! Неустановленный водитель неустановленного автомобиля. Там же дорогу отремонтировали и ливневую канализацию проложили. Откуда там лужи? Или не проложили, а деньги взяли? Взяли неустановленные лица неустановленное количество бабок? А теперь лужи...

0  0
27.10.2017 14:11
- гость -

Да уж, детективная история

0  0
27.10.2017 14:20
- гость -

а если найдут, это прецедент - ДТП (облили водой)..... а оставление места дтп - лишение прав... можно заявить будет, что тебя сосед облил водой и скрылся, и все - останется без прав..

0  0
27.10.2017 14:20
- гость -

Может пешеход был сам дугин, из авто вылез, а тут бац и не установленный автомобиль облил из неустановленной лужи, ну и началось, ГУВД по Ак на ушах, Росгвардию подключили .....

0  0
27.10.2017 14:28
- гость -

ДБ (с) все виновники здесь:
Управление автомобильных дорог
Алтайского края
КГКУ "АЛТАЙАВТОДОР"
Дежурный КГКУ "Алтайавтодор": 8-800-222-3169
+7(3852) 36-31-69

0  0
27.10.2017 14:31
Иван Тычёблин

А вот интересно.... Облитый пешеход так и стоял весь мокрый у места "ДТП", дожидаясь приезда экипажа ДПС, или тоже покинул место ДТП, пришел домой, проплакался, обсох и давай звонить в полицию???

0  0
27.10.2017 14:34
- гость -

а при чём тут автодор и дороги в барнауле?

0  0
27.10.2017 14:49
- гость -

Да стоимость шубки тыс на 60 возместит и будет ездить согласно дорожным условиям

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