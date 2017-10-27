Фото: zakon-kuzbass.ru
Полиция в Барнауле разыскивает водителя, облившего водой пешехода на улице Кутузова, сообщили в городской ГИБДД.
Инцидент произошел в 15:30 23 октября в районе дома № 100. "Произошло дорожно-транспортное происшествие (облив водой) пешехода неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", — уточняют обстоятельства случившегося в Госавтоинспекции.
В связи с произошедшим разыскивается автомобиль иностранного производства, в кузове темного цвета, из государственного регистрационного знака известны цифры 261.
Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просят сообщить по телефонам: (3852) 393-605, 393-544 либо по тел. дежурной части: 391-090, 393-555 или 02.
Комментарии
совсем ку-ку???
а не хотят найти того из за кого эта лужа образовывается? дорожники совсем не при делах да?
Пускай разыскиваю сотрудников коммунальных служб!
И что ему предъявят? Неумышленный облив водой? Облив водой по неосторожности?
..."который покинул место происшествия"...
Операцию "перехват" объявили?! ФСО И ФСБ подключись?! Видно МВД совсем делать нечего. Тоскливо как то становиться.
кегли вообще за своей безопасностью не следят. то прут через дорогу как попало, то прямо к луже подходят.
Может если лужа впереди не надо гнать по ней а притормозить
27.10.2017 13:42
- гость -
Есть такое правило? Есть штраф за превышение скорости на луже?
Да водятлы совсем оборзели, один раз догнал, забрал деньги, надеюсь это послужило ему уроком
27.10.2017 13:44
- гость -
И сколько денег он у вас забрал? В полицию заявление о разбое/грабеже написали?
27.10.2017 13:42
- гость -
может если видишь лужу около обочины, то не надо прямо к ней подходить, а встать в метре от нее или чуть дальше?
да и вообще, вода не железо, обсохнешь не сломаешься.
Если пешик мог предотвратить ДТП, но не стал этого делать, то обоюдка. Водила ещё стоимость ремонта подвески в ущерб включит
А как водитель мог облить пешехода, ведь согласно отчету Дугина в Барнауле нет луж?
Тут или пешеход врет, или Дугин. Но Дугин ведь не может врать.
27.10.2017 13:36
- гость -
И что ему предъявят?
Ну вы же понимаете, что облил он скорее всего не простого человека. Найдут что предъявить.
Полицейские приятно удивили. Есть водители, а есть водятлы. Водятлы не тормозят перед лужей. Идеальный вариант, когда водятел влетает в яму в луже и начинает судиться с дорожниками. А притормозить у водятла ума не хватает, ведь судиться потом легче, чем тормозить
Елки-Палки пешеходы совсем оборзели?! И вот скажите,люди добрые, что грозит этому "негодяю" водителю? Стирать шмотки заставят?
Еще чего подумала, пешику надо заявление на лужу написать что не в положенном месте лежит!
Идеальный вариант, когда водятел влетает в яму в луже и начинает судиться с дорожниками.
Кегля, ты не знаешь, что на скорости есть вероятность перескочить яму, а притормозив, ты обязательно в нее попадешь?
ДТП - облив водой! Неустановленный водитель неустановленного автомобиля. Там же дорогу отремонтировали и ливневую канализацию проложили. Откуда там лужи? Или не проложили, а деньги взяли? Взяли неустановленные лица неустановленное количество бабок? А теперь лужи...
Да уж, детективная история
а если найдут, это прецедент - ДТП (облили водой)..... а оставление места дтп - лишение прав... можно заявить будет, что тебя сосед облил водой и скрылся, и все - останется без прав..
Может пешеход был сам дугин, из авто вылез, а тут бац и не установленный автомобиль облил из неустановленной лужи, ну и началось, ГУВД по Ак на ушах, Росгвардию подключили .....
ДБ (с) все виновники здесь:
Управление автомобильных дорог
Алтайского края
КГКУ "АЛТАЙАВТОДОР"
Дежурный КГКУ "Алтайавтодор": 8-800-222-3169
+7(3852) 36-31-69
А вот интересно.... Облитый пешеход так и стоял весь мокрый у места "ДТП", дожидаясь приезда экипажа ДПС, или тоже покинул место ДТП, пришел домой, проплакался, обсох и давай звонить в полицию???
а при чём тут автодор и дороги в барнауле?
Да стоимость шубки тыс на 60 возместит и будет ездить согласно дорожным условиям