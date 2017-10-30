Более 50 специалистов приняли участие в ежегодном шоу-руме "Отпечаток", который прошел в Барнауле в середине октября для представителей типографий, полиграфического и рекламного бизнеса. Организатором мероприятия выступила компания "Галэкс" при партнерстве Xerox, Canon, OKI, Double V и Nissa.
Открыли мероприятие заместитель председателя правительства Алтайского края Андрей Щукин и начальник краевого управления связи и массовых коммуникаций Максим Герасимюк. Руководитель Алтайкомсвязи также познакомился с экспозицией современного оборудования и материалов для печати.
Постоянный партнер "Отпечатка" компания Xerox представила свою главную полиграфическую новинку — Xerox Versant 180 Press. Машина только появилась на российском рынке, и ее демонстрация на "Отпечатке" стала премьерной для Алтайского края.
Технологию печати динамически переменной капли Grayscale, обеспечивающей насыщенность цвета даже при высокой скорости печати, презентовала компания OKI. В демо-зоне OKI также показала оборудование, позволяющее печатать белым или прозрачным цветом, что может существенно расширить границы возможностей цифровых типографий.
Компания Canon представила линейку графических широкоформатных струйных принтеров для интерьерной печати. Также участникам выставки показали работу высокоточного цветного принтера, способного воспроизводить изображения с минимальной толщиной линии 0,02 мм.
Традиционно на "Отпечатке" продемонстрировали и современное оборудование для постпечатной обработки от компании Nissa, а также новейшие материалы для печати от Double V.
Как отмечают организаторы, мероприятие остается востребованным у алтайских печатников, а значит, в следующем году все вновь встретятся на юбилейном, пятом "Отпечатке".
Научно-технический центр "Галэкс" работает на корпоративном рынке информационных технологий Сибирского Федерального округа с 1993 года и является на сегодняшний день одной из крупнейших многопрофильных региональных ИТ-компаний России.