Члены алтайского отделения "Русского географического общества" очистили от надписей скалы на трех участках дороги с. Ая – ОЭТ "Бирюзовая Катунь". Эта работа ведется в Год экологии по гранту губернатора Алтайского края. Подробности сообщили в региональном Минприроды.
В конце октября "РГО" очистит скалы на участке вдоль трассы Р256. Ранее общественники и активисты уже очистили скалы от надписей, сделанных туристами, в Чарышском, Змеиногорском и Алтайском районах.
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Этот проект называется "Чистые скалы — достояние Алтая", он осуществляется при поддержке гранта губернатора Алтайского края Александра Карлина и направлен на реабилитацию туристически привлекательных природных объектов региона. Грант выделен в сумме 1,5 млн рублей.
Работы также пройдут или уже проходят в Смоленском, Советском, Солонешенском, Красногорском, Курьинском, Краснощековском районах края.
Комментарии
Хм, год экологии...
расскажите подробнее как чистили?
растворителями? или скалывали? или закрашивали поверх?
1,5 млн рублей?? на это?? видимо 1,3 млн ушло на одобрение проекта
Очистили - хорошо, но надолго ли?? У нас народ любит везде о себе память оставить