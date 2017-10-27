В рассекреченных ЦРУ документах, касающихся убийства Кеннеди, есть информация о том, что за два месяца до покушения Ли Харви Освальд общался с агентом КГБ. По данным американской разведки, встреча состоялась 28 сентября 1963 года в посольстве Советского Союза в Мехико, американец общался с консулом Валерием Костиковым.
Как пишет РИА "Новости", по данным ЦРУ, Костиков был оперативным сотрудником и работал под начальством 13-го управления КГБ, отвечавшего за "саботаж и убийства".
При этом в документах не значится ни одного намека на то, что сам Освальд был хоть как-то связан с КГБ или управление принимало участие в убийстве американского президента. Более того, новость о случившемся, согласно рассекреченным документам, вызвала у советского правительства шок.
Комментарии
Не удивительно если и тут на Владимир Владимировича ответственность свалят
-видишь советский след?
-нет.
-и я нет. а он есть.
Агенту ЦРУ удалось услышать только последнюю фразу Костикова,произнесённую им уже в дверях при прощании:"И запомни,Харви,-книжный склад,шестой этаж".
То есть, Освальд встречался с агентом КГБ, но следа КГБ нет? Л-Логика.
А логика в том,что КГБ следов не оставляет.Разве что в виде царапинок на стеклянных пробирках с мочой спортсменов.