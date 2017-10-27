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Если придет беда: пожарные не могут протиснуться сквозь машины барнаульцев

, ИА "Амител"
В ГУ МЧС по Алтайскому краю призывают автовладельцев не занимать проезды во дворах

Фото: 22.mchs.gov.ru

Учения пожарных по тушению условного пожара на 15-м этаже высотного дома в Барнауле в очередной раз вскрыли проблему проезда огнеборцев к месту ЧП из-за припаркованных во дворах автомобилей.

Комментируя складывающуюся повсеместно ситуацию, заместитель начальника 1-го отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю подполковник внутренней службы Алексей Кудрявцев отмечает: "Есть необходимость в задействовании крупногабаритной высотной техники для спасения, но, как показала практика, это сложная задача, так как вокруг домов массово припаркован личный автотранспорт".

По словам представителя МЧС, машины во дворах стоят одна на другой и не позволяют установить спецтехнику, а это, по понятным причинам, негативно влияет на оперативность тушения пожара и своевременную эвакуацию.

Еще одной проблемой помимо припаркованных автомобилей пожарные называют установленные во дворах шлагбаумы и бетонные блоки, а также иные ограждения, установленные жильцами.

Все это заставляет огнеборцев объезжать кем-то созданные преграды и терять драгоценное время.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.10.2017 16:34
Гонец из Пензы

"Если придет беда: пожарные не могут протиснуться сквозь машины барнаульцев"
=============
ну нет так нет. зато кто-то на покупке гаража сэкономил, да и удобно, когда машина у подъезда.

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27.10.2017 16:36
ПлохойХорошийЗлой

взвалить ответственность на управляйки и тсж. они то в своих дворах могут порядок навести. вплоть до личной ответственности директора ук.

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27.10.2017 16:46
- гость -

В ГУ МЧС по Алтайскому краю призывают автовладельцев не занимать проезды во дворах

автобараны не поняли призыв.

0  0
27.10.2017 16:53
- гость -

Вроде же хотели принять закон по которым скорые и пожарные могут таранить мешающие проезду машины? Если для скорой помощи это бессмысленно, то для пожарных с уралами проблему можно решить в считанные секунды.

0  0
27.10.2017 16:53
- гость -

просто надо при строительстве застройщиков обязать планировать парковку на каждую квартиру. а покупать гараж или машиноместо по цене студии идите на .... с такими ценами

0  0
27.10.2017 17:05
- гость -

16:53, как Вы это себе представляете? Пусть в доме 300 квартир, получается, что стоянка около ~ 5000 квадратных метров должна быть. К этому добавляются проезды, ещё детскую площадку надо и газон. В итоге ~8000 получится, и где такую площадь взять? Кто за это платить будет?

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27.10.2017 17:06
Гонец из Пензы


"просто надо при строительстве застройщиков обязать планировать парковку на каждую квартиру. а покупать гараж или машиноместо по цене студии идите на .... с такими ценами"
===============
тогда стоимость машиноместа будет включена в стоимость студии. на нормальное жильё не заработали, а машину купили.

0  0
27.10.2017 17:16
- гость -

бульдозеры надо в таких случаях пускать и давить

0  0
27.10.2017 17:17
- гость -

и поставить борт от паровоза, чтоб сноб сносил мешающие автомобиле. вот понятие огнепорец, глаза режет. Может Омику называть огнепорцев "огненный оп@дюливатель"?

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