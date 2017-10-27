В Казахстане с родного языка перейдут на латиницу, указ об этом подписал президент государства Нурсултан Назарбаев.
"В целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику постановляю: утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике, правительству Республики Казахстан: образовать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику; обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства, на которое ссылается ТАСС.
В силу закон вступает со дня опубликования. В новом алфавите будет 32 буквы, а специфические звуки пометят апострофами.
Комментарии
Xeрнeй страдает.
Xeрнeй страдает.
Причины политические, да и оккупацию крыма, лнры и днры они не признали , это сейчас даёт бонусы в репутации. Ещё одна страна к Европе передом к России задом, у вовки теперь один друг - ким чен ир, общий враг омерика и оба ракеты сами запускают