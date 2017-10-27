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Публикация видео, на котором сотрудник "Почты России" в Барнауле выбрасывает извещения и заказные письма в мусорный бак, стала основанием для проведения проверки.
Как сообщила порталу Amic.ru главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Алтайского края Евгения Свободная, в почтовом ведомстве проводится внутренняя проверка.
"До выяснения обстоятельств происшествия указанный сотрудник отстранен от исполнения своих должностных обязанностей", — отметила представитель "Почты России".
Комментарии
Щас вкозлят бедного работяжку... Полюбому крайним сделают, хотя руководство приказало...
видно работник почты недалекого ума, таких туда и берут ) замотал бы в пакет черный, сверху еще бы отходов домашних и выбросил бы по дороге, даже до этого не додумался... а мало того, выбросил еще и в пустой бак, чтобы всем видно было... либо постановка )
очевидно, это была забастовка. поэтому на виду все сделано