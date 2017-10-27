Фото: Amic.ru
Президент страны Владимир Путин 25 октября провел совещание с членами правительства, в рамках которого министр строительства и ЖКХ Михаил Мень рассказал главе государства, как подготовились к зиме регионы России.
Как говорится на сайте кабмина, в соответствии с отчетами, представленными субъектами, по состоянию на 13 октября уровень выполнения предзимних работ составляет более 99%, в частности, готово 99,8% жилищного фонда, 99,6% котельных, что соответствует прошлогодним показателям, а уровень запаса топлива в целом по стране превышает нормативный.
Беспокойство вызывают Кемеровская, Челябинская, Иркутская области и Забайкальский край.
"В числе регионов, лучше всего подготовившихся к зиме, можно отметить Москву, Камчатский край, республики Башкортостан, Татарстан и Алтай, Самарскую, Тульскую, Липецкую и Новосибирскую области. Это регионы, где выше всего уровень подготовки инфраструктуры и жилищного фонда к зиме, где сделаны необходимые запасы топлива, а также позитивная динамика задолженности", — говорится на сайте правительства.
При этом непонятно, Республику Алтай или Алтайский край имел в виду федеральный министр. На сайте Минстроя РФ также говорится про успешный старт отопительного сезона на Алтае. Ранее на одном из совещаний Михаил Мень называл Республику Алтай одним из лидеров страны.
Судя по репортажу телеканала "Вести-24" с совещания, речь идет именно об Алтайском крае. Его назвал на совещании и вице-премьер Дмитрий Козак. А в репортаже и вовсе отметили, что в регионе в этом году были вложены миллиарды рублей в теплоснабжение города Рубцовска.
Комментарии
Заставь дурака богу молиться - он лоб расшибёт! Наши коммуналы теперь даже рады затопить пораньше - это ведь "бабосы". С одной стороны хорошо - не успели помёрзнуть в квартирах, а с другой - кочегарят так, как-будто на дворе середина зимы... Окна у всех нараспашку, вот и отапливают улицу. В этом случае о каком бережном отношении к сохранению тепла может идти речь? Мне, например, уже принесли квитанцию за отопление за октябрь - 4019 рэ! Что будет в зимние месяцы - можно только предположить. Зато - РАПОРТУЕМ!!!
В Республике Алтай вообще-то
Не, точно не Алтайский край.... А вообще, вполне вероятно, что министр ЖКХ не имеет представления что в стране два таких субъекта, и какая между ними разница...
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