Пятница, 27 Октябрь, 16:32

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Готовы ли вы платить за парковку в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,76
€ 68,29
5°
Обь
110см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Осенние каникулы-2017Народный знак качества-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Путину рассказали про успешный старт отопительного сезона в Алтайском крае

, ИА "Амител"
С докладом выступил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень

Фото: Amic.ru

Президент страны Владимир Путин 25 октября провел совещание с членами правительства, в рамках которого министр строительства и ЖКХ Михаил Мень рассказал главе государства, как подготовились к зиме регионы России.

Как говорится на сайте кабмина, в соответствии с отчетами, представленными субъектами, по состоянию на 13 октября уровень выполнения предзимних работ составляет более 99%, в частности, готово 99,8% жилищного фонда, 99,6% котельных, что соответствует прошлогодним показателям, а уровень запаса топлива в целом по стране превышает нормативный.

Беспокойство вызывают Кемеровская, Челябинская, Иркутская области и Забайкальский край.

"В числе регионов, лучше всего подготовившихся к зиме, можно отметить Москву, Камчатский край, республики Башкортостан, Татарстан и Алтай, Самарскую, Тульскую, Липецкую и Новосибирскую области. Это регионы, где выше всего уровень подготовки инфраструктуры и жилищного фонда к зиме, где сделаны необходимые запасы топлива, а также позитивная динамика задолженности", — говорится на сайте правительства.

При этом непонятно, Республику Алтай или Алтайский край имел в виду федеральный министр. На сайте Минстроя РФ также говорится про успешный старт отопительного сезона на Алтае. Ранее на одном из совещаний Михаил Мень называл Республику Алтай одним из лидеров страны.

Судя по репортажу телеканала "Вести-24" с совещания, речь идет именно об Алтайском крае. Его назвал на совещании и вице-премьер Дмитрий Козак. А в репортаже и вовсе отметили, что в регионе в этом году были вложены миллиарды рублей в теплоснабжение города Рубцовска.


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

27.10.2017 15:05
- гость -

Заставь дурака богу молиться - он лоб расшибёт! Наши коммуналы теперь даже рады затопить пораньше - это ведь "бабосы". С одной стороны хорошо - не успели помёрзнуть в квартирах, а с другой - кочегарят так, как-будто на дворе середина зимы... Окна у всех нараспашку, вот и отапливают улицу. В этом случае о каком бережном отношении к сохранению тепла может идти речь? Мне, например, уже принесли квитанцию за отопление за октябрь - 4019 рэ! Что будет в зимние месяцы - можно только предположить. Зато - РАПОРТУЕМ!!!

0  0
27.10.2017 15:09
гость

В Республике Алтай вообще-то

0  0
27.10.2017 15:14
Иван Тычёблин

Не, точно не Алтайский край.... А вообще, вполне вероятно, что министр ЖКХ не имеет представления что в стране два таких субъекта, и какая между ними разница...

0  0
27.10.2017 15:53
-гость-

Скрытая реклама от Мария Ра)))

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
16:23
Если придет беда: пожарные не могут протиснуться сквозь машины барнаульцев 0
16:12
Маленький Аладдин родился в алтайском селе Смоленское 1
16:04
Госдума приняла закон об индексации алиментов 0
15:49
Лабораторию по созданию бомб обнаружили в квартире под Москвой 1
15:34
Можно ли по новому закону снимать на камеру сотрудника ГИБДД? 9
15:23
Президент Путин запустил четыре баллистические ракеты на учениях 24
15:12
Комедию с Гошей Куценко и Еленой Бирюковой отсняли в алтайском казино 3
15:01
Водитель в Барнауле сбил двоих детей и скрылся с места аварии 7
14:49
Спасатели предупреждают жителей Алтая об угрозах гололеда и сильного ветра 0
14:33
Путину рассказали про успешный старт отопительного сезона в Алтайском крае 4
14:30
Стадионный тур OxxxymironIMPERIVM пройдет в 12 российских городах 1
14:21
Автомобиль Toyota Mark II на Алтае слетел с трассы и приземлился на крышу 4
14:15
С кириллицы на латиницу: в Казахстане реформируют язык к 2025 году 9
14:04
"Почта России" ведет проверку из-за утилизации писем на помойке в Барнауле 5
13:50
Скалы близ села Ая и "Бирюзовой Катуни" очистили от надписей 5
13:34
Американские спецслужбы не смогли найти советского следа в убийстве Кеннеди 6
13:27
Полиция в Барнауле ищет водителя, облившего пешехода водой из лужи 42
13:16
Парочка с уголовным прошлым украла у жителя Алтайского края мультиварку 1
13:06
Девушек с собаками, пять месяцев дрейфовавших в океане, спасли ВМС США 8
12:52
Бюджет-2018 Барнаула прошел первое чтение без поддержки оппозиции 2
12:32
Названа дата открытия главной новогодней елки в Барнауле 2
12:23
К 2025 году в России не будет хватать творческих людей и аналитиков 16
12:14
Сергей Дугин поручил чиновникам удивить барнаульцев на Новый год 13
12:03
Российские компании защитят от киберугроз страховыми полисами 7
12:00
"Алтайкрайэнерго" получило паспорт готовности к зиме 1
12:00
Жители Алтайского края стали больше пользоваться мобильным интернетом 2
11:51
"Интересно, нас не сожгут?": как в Барнауле прошли первые показы "Матильды" 8
11:32
Бывший зек в Рубцовске избил девушку арматурой до разрыва селезенки 6
11:25
Новый список россиян и компаний, подпадающих под санкции, составили в США 31
11:13
Дождь, мокрый снег, ветер: какая погода будет на выходных в Алтайском крае 1
11:04
Житель Алтая угнал трактор, проехал несколько метров и перевернулся 1
11:00
Fantasy-Quest готовит в Барнауле Ночь игр в честь Хэллоуина 2
10:50
Сборная России по гребле будет готовиться к Олимпиаде 2020 года в Барнауле 0
10:33
В Алтайском крае у озера исчез мужчина в камуфляжном костюме 0
10:30
Философия битвы: барнаульцев научат восточным единоборствам 0
10:24
Режиссер Алексей Учитель возьмется за фильм, который посвятит Виктору Цою 5
10:13
Место под новый полигон ТБО в Барнауле пропишут в генплане 16
10:10
Как записать детей в детский сад и школу по интернету 1
10:07
Рестораны сети McDonald’s, открытые в Китае, получили поэтичное название 0
10:00
Магазин игрушек "Городок" открывает новый отдел в ТРЦ "Арена" 3
09:48
Фильм "Последний богатырь" показался россиянам интереснее "Матильды" 13
09:36
Эксперты выяснили, что стало причиной смерти артиста Дмитрия Марьянова 23
09:30
Клиника "ЭлитМед" проведет семинар, посвященный Дню борьбы с инсультом 0
09:22
МЧС сообщило подробности пожара в машине с человеком внутри в Барнауле 0
09:14
Многоквартирный жилой дом загорелся в Рубцовске в ночь на 27 октября 0
09:10
Осенняя пора: чем барнаульцам занять детей на каникулах 1
09:00
Ресторан Gold of Packard в Барнауле открыл бронь на новогодние корпоративы 0
08:50
Первенство Сибири по бильярдному спорту прошло в Барнауле 0
08:34
Сказки на ночь: что почитать ребенку на каникулах 0
08:17
Усадьбу с искусственным озером продают под Барнаулом за 20 млн рублей 19
08:06
Какой такой Telegram: кто из политиков Алтая "юзает" популярный мессенджер 2
07:49
Питона с иероглифом и парагвайскую анаконду привезли в Барнаул 0
07:34
Конец близок: голосование в премии "Народный знак качества" завершается 1
07:22
Судьбу приговоренных к реальным срокам алтайских оперов решает краевой суд 39
07:03
Белое чудо: осенний Барнаул накрыло снежным покрывалом 1
06:44
Презерватив и шампанское: топ самых дорогих вещей в мире 5
06:31
Идеальная экономическая модель: как продавать образовательные услуги 12
06:19
Гололед и без осадков: прогноз погоды в Алтайском крае на 27 октября 0
06:01
Мэрия Барнаула пообещала, что торгового центра на месте "Спички" не будет 43
05:03
Сотрудник "Почты России" в Барнауле выбрасывал в мусорку письма и извещения 17
04:32
Полицейские в Барнауле успели вытащить нетрезвого мужчину из горящего авто 0
03:25
Госдума планирует вернуть доплаты экс-депутатам региональных Заксобраний 7
02:57
Госдума отклонила законопроект о штрафах для клубов за продажу наркотиков 5
01:14
Журнал The Economist поместил на обложку Путина в образе монарха 12
00:15
Неведомая раса или пришельцы: в Перу обнаружены загадочные мумии 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.