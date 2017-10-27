Стадионный тур OxxxymironIMPERIVM пройдет в 12 российских городах

Компания МТС стала генеральным партнером стадионного тура OxxxymironIMPERIVM в рамках продвижения тарифа "Хайп".
Тур пройдет в 12 российских городах: стартует 28 октября в родном городе артиста – Санкт-Петербурге и закончится 13 декабря в Воронеже. В Новосибирске концерт пройдет 15 ноября в ЛДС "Сибирь", в Омске концерт состоится 20 января 2018 года в "Арена Омск".
"Мы стали прорабатывать сотрудничество с Oxxxymiron задолго до нашумевшего баттла с Гнойным, который прогремел даже на главных российских телеканалах. Для нас Оксимирон – это не просто один из сильнейших баттл-рэперов. Он кумир нового поколения, с которым мы, как бренд, начинаем активно общаться", – говорит директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева.
МТС даст возможность поклонникам творчества рэпера выиграть билеты на концерты во всех городах. В декабре будет организован единственный Meet&Greetтура с Оксимироном, на который смогут попасть самые преданные и активные фанаты. В рамках партнерства также запланирована интеграция в видео-дневники тура, совместные gift-сеты победителям digital-конкурсов, активации на концертах и многое другое.
Выиграть билеты, попасть на закрытый Meet&Greet и следить за ходом тура можно на hype.mts.ru.
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