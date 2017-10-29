Свой 66 день рождения отмечает губернатор-долгожитель, глава Алтайского края Александр Карлин в воскресенье, 29 октября. Свой день рождения он встречает на этом посту уже в 13-й раз
Александр Карлин — уроженец Алтайского края, здесь же начал работать в органах прокуратуры. Значительную часть своей профессиональной жизни он провел в Москве, где работал в разных должностях в Генеральной прокуратуре СССР, Правительстве РФ и администрации президента.
В край вернулся в 2005 году на пост назначенного главы региона после трагической смерти избранного на губернаторских выборах Михаила Евдокимова. Второй срок на посту Александр Карлин отработал так же по назначению президента. А вот третий уже по итогам всенародных выборов.
Об итогах работы Александра Карлина на посту читайте в проекте портала Amic.ru "Александр Карлин. Дело об Алтайском крае".
Комментарии
Пора уже и честь знать, тем более, если народ этого просит. 70 лет -мемуарами надо уже заниматься! Столько молодых, которые, может, повысят жизненный уровень простого народа на Алтае.