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Спасатели ГУ МЧС по Алтайскому краю призывают жителей региона проявлять осторожность в связи с неблагоприятной погодой, которая ожидается в ближайшие выходные.
Напомним, в крае на 28 и 29 октября объявлен прогноз-консультация о неблагоприятных погодных условиях. "В конце дня 28 октября, сутки 29 октября ожидается усиление ветра до 12-17 метров в секунду, в южных районах до 19-24 метров в секунду, дождь, мокрый снег, снег, отложение мокрого снега, местами установление временного снежного покрова, на дорогах гололедица", — сообщает региональный Гидрометцентр.
В ГУ МЧС по краю, в свою очередь, подчеркивают, что такая погода может негативно сказаться на дорожной обстановке, привести к увеличению числа ДТП, порывам линий электропередачи.
Информация о неблагоприятной погоде доведена до оперативных и аварийных служб, муниципальных властей.
"Гражданам рекомендуем следить за поступающей информацией и прислушиваться к рекомендациям специалистов. В условиях непогоды от дальних поездок стоит воздержаться", — добавляют в экстренном ведомстве.
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