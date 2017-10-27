Фото: nsk.resto.ru
Завершены съёмки романтической комедии под названием "Полный Алтай", где играют известный актер Гоша Куценко и звезда сериала "Саша+Маша" Елена Бирюкова.
Как пишут "Новости Горного Алтая", режиссером ленты выступил Александр Сюткин, за плечами которого высшее голливудское образование в области операторского искусства и режиссуры, три полнометражные картины, совместные проекты с каналами Discovery, Animal Planet.
По сюжету фильма, группа людей приезжает на Алтай, чтобы отдохнуть от столичной суеты. Они живут на прекрасной турбазе в красивейшем месте страны. Отправившись в поход, группа теряет своего гида и оказывается в алтайской глуши. Их цель — вернуться домой. В ходе фильма с героями происходят комичные и не очень ситуации – они влюбляются, ссорятся, мирятся, духовно растут и перерождаются.
Отмечается, что часть съемок проходила в развлекательном комплексе Altai Palace, куда героев приводят перипетии сюжета. Здесь один из героев оставит последние деньги.
Кроме того, часть съемок прошла в окрестностях Манжерока и на базе "Деревня Берендеевка" в Камлаке. Сейчас съемочная группа снимает в столице "московскую" часть сюжета. Картину снимут на камеру Sony F65 IMAX 8K RAW с применением инновационных технологий.
Премьера фильма запланирована на 2018 год. Показ комедии будет осуществляться в 1,2 тысячи кинозалов страны.
Комментарии
"Картину снимут на камеру Sony F65 IMAX 8K RAW"
Что для меня, простого алтайского зрителя должно означать это уведомление?
Лишь бы снимали не на пленку "Свема"......Шосткинского химкобината...
смотреть на Алтае кино, снятое про Алтай москвичами для москвичей...
оно нам надо?
"Деревня Берендеевка" в Камлаке
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лучше бы в Калманке...