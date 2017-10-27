Фото:www.tvc.ru
Президент и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин лично произвел запуск четырех баллистических ракет на тренировке по управлению Стратегическими ядерными силами (СЯС). Учения прошли вечером 26 октября, сообщает РИА "Новости".
"Отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС России", — приводит издание слова пресс-секретаря государства Дмитрия Пескова.
В Министерстве обороны уже успели доложить, что учения прошли довольно успешно. Так, расчет РВСН запустил с космодрома Плесецк межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь" по полигону Кура.
Также атомная подводная лодка Тихоокеанского флота выпустила две баллистические ракеты из Охотского моря по полигону Чижа (Архангельская область), а из Баренцева моря атомная подлодка Северного флота запустила баллистическую ракету по полигону Кура.
Самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, взлетев с базовых аэродромов Украинка, Энгельс, Шайковка, поразили крылатыми ракетами наземные цели на полигонах Кура (Камчатка), Пембой (Республика Коми) и Теректа (Казахстан).
Комментарии
Ким Чен Пу ты наш
Жаль,что сам на них не улетел)
Президент Путин запустил четыре баллистические ракеты на учениях.
Президент Трамп опять отдал приказ авианосцам 6 флота США следовать к Северной Корее.
Президент Ким Чен Ын опять пообещал запустить в сторону США баллистическую ракету с ядерной боеголовкой.
А еще Путин призвал МВД к "наступлению" на коррупцию и экстремизм
Президент РФ Владимир Путин на встрече с офицерами МВД и прокурорами в Кремле заявил, что общество ждет от правоохранительных органов «наступательных и результативных действий в борьбе с криминалом, коррупцией, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, контроля за миграционными потоками».
При этом, по словам президента, вся система МВД в центре и регионах должна быть нацелена «на защиту граждан России, их жизней, здоровья, имущества, прав и законных интересов».
новость на неделю для быдлоящика
Найдите два отличия
Это ничтожество способно реальную войну развязать и поставить Мир на грань катастрофы.
Наш Великий Вождь вселил ужас в сердца наших врагов!
А че картинку стерли?
Огласите стоимость ракет. А может это с советских запасов осталось?
-гость- 15:38
а Шойгу справа или с лева LoL
Пендосский през круче. Он с закрытыми окулярами всё видит
27.10.2017 15:44
-гость-
Конечно справа! Правая рука Гаранта по вопросам обороны!
Неужели у него дел больше нет кроме как ракеты лично запускать?
Мужчина 15:46 вы презиками ошиблись
https://uznayvse.ru/images/stories2016/uzn_1459175154.jpg
27.10.2017 15:50
-гость-
А разве во время правления Буша-мл. Путин ещё не был президентом?
Путин много чего запустил. После его ухода придется долго исправлять его запущения.
ну ни чего без папки не могут. не нос подтереть,ни ракету запустить.
"Найдите два отличия "
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у наших хенералов морды грустные
27.10.2017 15:56
Гонец из Пензы
Может они сами пульнуть хотели, а тут игрушка из под носа уплыла
Чему тут радоваться?
А попал куда-нибудь?
В чем выражалось личное участие в запуске?
Это вам не компьютерные стрелялки!
"А попал куда-нибудь?"
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ну пишут, что целился в Камчатку и Архангельскую область. Данные оттуда не поступали, значит попал.