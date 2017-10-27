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Президент Путин запустил четыре баллистические ракеты на учениях

, ИА "Амител"
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Фото:www.tvc.ru

Президент и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин лично произвел запуск четырех баллистических ракет на тренировке по управлению Стратегическими ядерными силами (СЯС). Учения прошли вечером 26 октября, сообщает РИА "Новости".

"Отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС России", — приводит издание слова пресс-секретаря государства Дмитрия Пескова.

В Министерстве обороны уже успели доложить, что учения прошли довольно успешно. Так, расчет РВСН запустил с космодрома Плесецк межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь" по полигону Кура.

Также атомная подводная лодка Тихоокеанского флота выпустила две баллистические ракеты из Охотского моря по полигону Чижа (Архангельская область), а из Баренцева моря атомная подлодка Северного флота запустила баллистическую ракету по полигону Кура.

Самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, взлетев с базовых аэродромов Украинка, Энгельс, Шайковка, поразили крылатыми ракетами наземные цели на полигонах Кура (Камчатка), Пембой (Республика Коми) и Теректа (Казахстан).

 


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Комментарии

27.10.2017 15:25
гость

Ким Чен Пу ты наш

0  0
27.10.2017 15:26
- гость -

Жаль,что сам на них не улетел)

0  0
27.10.2017 15:31
- гость -

Президент Путин запустил четыре баллистические ракеты на учениях.
Президент Трамп опять отдал приказ авианосцам 6 флота США следовать к Северной Корее.
Президент Ким Чен Ын опять пообещал запустить в сторону США баллистическую ракету с ядерной боеголовкой.

0  0
27.10.2017 15:33
- гость -

А еще Путин призвал МВД к "наступлению" на коррупцию и экстремизм

Президент РФ Владимир Путин на встрече с офицерами МВД и прокурорами в Кремле заявил, что общество ждет от правоохранительных органов «наступательных и результативных действий в борьбе с криминалом, коррупцией, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, контроля за миграционными потоками».

При этом, по словам президента, вся система МВД в центре и регионах должна быть нацелена «на защиту граждан России, их жизней, здоровья, имущества, прав и законных интересов».

0  0
27.10.2017 15:36
- гость -

новость на неделю для быдлоящика

0  0
27.10.2017 15:38
- гость -


Найдите два отличия

http://my-files.ru/Get/8loytr/69.jpg/thumb600.jpg

0  0
27.10.2017 15:40
- гость -

Это ничтожество способно реальную войну развязать и поставить Мир на грань катастрофы.

0  0
27.10.2017 15:42
- гость -




Наш Великий Вождь вселил ужас в сердца наших врагов!


0  0
27.10.2017 15:43
- гость -

А че картинку стерли?

http://my-files.ru/Get/8loytr/69.jpg/thumb600.jpg

0  0
27.10.2017 15:44
- гость -

Огласите стоимость ракет. А может это с советских запасов осталось?

0  0
27.10.2017 15:44
-гость-

-гость- 15:38
а Шойгу справа или с лева LoL

0  0
27.10.2017 15:46
- гость -

Пендосский през круче. Он с закрытыми окулярами всё видит

http://my-files.ru/Get/i2y90n/22.jpg/thumb600.jpg

0  0
27.10.2017 15:47
- гость -

27.10.2017 15:44
-гость-

Конечно справа! Правая рука Гаранта по вопросам обороны!

0  0
27.10.2017 15:49
- гость -

Неужели у него дел больше нет кроме как ракеты лично запускать?

0  0
27.10.2017 15:50
-гость-

Мужчина 15:46 вы презиками ошиблись


https://uznayvse.ru/images/stories2016/uzn_1459175154.jpg

0  0
27.10.2017 15:52
- гость -

27.10.2017 15:50
-гость-

А разве во время правления Буша-мл. Путин ещё не был президентом?

0  0
27.10.2017 15:54
Pat Riot

Путин много чего запустил. После его ухода придется долго исправлять его запущения.

0  0
27.10.2017 15:55
- гость -

ну ни чего без папки не могут. не нос подтереть,ни ракету запустить.

0  0
27.10.2017 15:56
Гонец из Пензы

"Найдите два отличия "
========
у наших хенералов морды грустные

0  0
27.10.2017 16:02
- гость -

27.10.2017 15:56
Гонец из Пензы

Может они сами пульнуть хотели, а тут игрушка из под носа уплыла
Чему тут радоваться?

0  0
27.10.2017 16:05
- гость -

А попал куда-нибудь?

0  0
27.10.2017 16:17
- гость -

В чем выражалось личное участие в запуске?

0  0
27.10.2017 16:20
Гость

Это вам не компьютерные стрелялки!

0  0
27.10.2017 16:30
Гонец из Пензы

"А попал куда-нибудь?"
==========
ну пишут, что целился в Камчатку и Архангельскую область. Данные оттуда не поступали, значит попал.

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