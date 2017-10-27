Фото: 1pnz.ru
Наезд на двоих детей совершил днем в пятницу, 27 октября, в Барнауле водитель неустановленного автомобиля и скрылся с места аварии, сообщили в городской ГИБДД.
ДТП случилось около 12:20 на улице 50 лет СССР в районе дома № 8. "Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, 2007 годов рождения, неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", — уточняют в полиции.
В данный момент правоохранители разыскивают белый автомобиль. Предположительно, на номере машины имелись цифры 240.
Граждан, что-либо знающих о случившемся, просят обращаться по телефонам: (3852) 393-605 либо по тел. дежурной части: 391-090, 393-555 или 02.
Комментарии
Дети-то как себя чувствуют???
Неужели на улице кроме детей никого
10 лет а ума нет... куда скакали балбесы вне пешеходного перехода?
надеюсь не сильно пострадали и теперь внимательно будет себя вести на дорогах.
вообще-то у 50ссср-8 как раз есть пешеходный переход. так что думаю дети ни в чем не виноваты. Кстати по наблюдениям, у нас чаще взрослые прутся мимо пешеходных переходов, а дети переходят где положено.
27.10.2017 15:28
- гость -
обновите память. как раз там его нет. один переход возле дома №4, перед остановкой (если от С.Батора ехать), а второй напротив дома №12 недалеко от входа в Администрацию Индустриального района.
https://yandex.ru/maps/197/barnaul/?source=wizgeo&utm_source=serp&l=map&utm_medium=maps-desktop&mode=search&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%2C%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%2C%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2050%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%2C%2016&sll=83.779875%2C53.348053&panorama%5Bpoint%5D=83.686389%2C53.348089&panorama%5Bdirection%5D=42.001274%2C-15.477707&panorama%5Bspan%5D=119.369997%2C80.000000
10 лет а ума нет... куда скакали балбесы вне пешеходного перехода?
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Если дети не правы, то что же водила как последний трус сбежал?
27.10.2017 16:02
- гость -
это у водятла надо спрашивать. хотя и пацаны могли в заднюю часть машины влететь если бежали. в дверь или крыло. а если музыка в машине орала то водила мог и не услышать стук.