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Житель Советского района Алтайского края приговорен к 240 часам обязательных работ за оскорбление полицейского, сообщили в региональной прокуратуре.
В надзорном ведомстве уточняют, что в сентябре этого года полиция задержала мужчину за распитие алкоголя в неположенном месте.
"Знакомый данного гражданина, житель Смоленского района, не согласился с законными действиями сотрудника полиции и в присутствии посторонних лиц начал произносить в адрес сотрудника полиции слова грубой нецензурной брани", — уточняют в прокуратуре.
Во время суда мужчина признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.
Комментарии
Вот упыри то, нет, чтобы сказать ему: "Сам такой! На себя посмотри и т.д."
За оскорбления ментов и евреев у нас в стране строго ...