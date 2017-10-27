Фото: Mash
Лабораторию по изготовлению самодельных взрывных устройств обнаружили в обычной квартире в подмосковной Балашихе, сообщает Life со ссылкой на Mash.
По имеющимся данным, на "нехорошую квартиру" вышли случайно — один из химиков сильно обжег себе руку, когда готовил компоненты бомбы. Врачи позвонили в полицию, увидев весьма подозрительную травму.
В итоге силовики обнаружили в неприметном месте целую лабораторию по изготовлению СВУ. Сообщается о нескольких задержанных.
Более того, там было обнаружено устройство, которое взрывотехники будут уничтожать прямо на месте.
Комментарии
"там было обнаружено устройство, которое взрывотехники будут уничтожать прямо на месте." Это прямо в квартире что ли?