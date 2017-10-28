Лесопарковый зеленый пояс ("зеленый щит") вокруг Барнаула площадью до 54 тысяч га может появиться уже в 2018-м году. Подробности сообщает пресс-служба регионального ОНФ.
Создание лесопаркового зеленого пояса планируется на территории Барнаула, в Барнаульском, Бобровском и Озерском лесничествах. Его площадь может составить почти 54 тысяч га.
Там сосредоточены участки городских лесов, зеленые и лесопарковые зоны на землях государственного лесного фонда.
С таким предложением выступит Общественная палата Алтайского края по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта. Вопрос уже прошел общественные слушания.
Инициатива в ближайшие дни поступит в краевое Заксобрание, окончательное решение будут принимать депутаты. Но судя по тому, что идею поддержали региональные чиновники и общественники, решение будет положительным. Появиться щит может уже к середине 2018 года.
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Понятие "зеленый щит" появилось в российском законодательстве 1 января 2017 года. Каждый регион сам решает, какой территории придать этот статус.
Наличие статуса законодательно ограничивает режим природопользования и иной хозяйственной деятельности на данной территории. Получить его могут леса, водные объекты, природные ландшафты, территории зеленого фонда в границах городов.
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Здесь будет запрещено капитальное строительство, кроме объектов здравоохранения, образования, рекреации, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.
"Городские и прилегающие к ним леса вокруг Барнаула имеют статус соответствующих категорий защитных лесов и фактически выполняют роль лесопаркового зеленого пояса. Общая площадь таких лесов составляет 54,4 тысяч га. Создание "зеленого щита" позволит дополнительно закрепить этот статус. Ведь не секрет, что основной проблемой защитных лесов в Алтайском крае остаются рубки. Заготовка древесины в пригородных лесах вызывает особенно острую реакцию населения", — прокомментировал координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Алтайском крае Алексей Грибков.
При этом он подчеркнул, что сам статус не решит проблему окончательно. Требуется более серьезное ограничение рубок, в том числе за счет изменения лесохозяйственных регламентов.
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