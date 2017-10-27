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Более половины жителей страны уже приобрели себе спиннер. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.
48 процентов опрошенных сообщили, что спиннер есть у них или близких знакомых. Эта доля заметно выше среди 25-34-летних — 65 процентов, активных интернет-пользователей — 55 процентов. Еще 8 процентов сказали, что владели им ранее. При этом 45 опрошенных сказали, что игрушка им не понравилась. Положительные оценки дали только 16 процентов, пишет РИА "Новости".
Согласно данным опроса, само слово спиннер знакомо большинству россиян, только 35% респондентов услышали о нем впервые. Семьдесят пять процентов россиян определяют спиннер как средство для развития мелкой моторики или обычную игрушку, а 23% опрошенных причисляют его к модному аксессуару.
Опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 11-12 октября среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5 процента.
Комментарии
вранье. кроме магазов нигде не видел, ни у кого в руках