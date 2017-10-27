Фото: gotovim-doma.ru
Ребенок, которому родители дали необычное имя — Аладдин, родился 20 октября в селе Смоленское, сообщает "Алтайская правда".
Изданию в отделе ЗАГС подтвердили, что такой малыш действительно зарегистрирован, но подробностей необычного решения семьи раскрывать не стали. Известно, что отчество у Аладдина будет весьма обычным — Алексеевич.
Что касается значения имени Аладдин, то оно символизирует склонность человека к непрерывному движению.
Комментарии
Ала ад-Дин. "Возвышенная вера". Хорошее имя, правоверное.
Ребенок будет безумно благодарен родителям за то что его всю жизнь будут дразнить сверстники