3,9 тыс. га — на такой площади лесного фонда Алтайского края созданы новые лесные культуры. Итоги сезона лесовосстановления подвели в управлении лесами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.
Так, в 2017 году новый лес высажен на площади 3,9 тыс. га при плане 3,7 тыс. га. На площади 1 тыс. га выполнено комбинированное лесовосстановление, на площади еще 5,6 тыс. га проведено содействие естественному лесовосстановлению. Высажено свыше 16 млн штук сеянцев сосны обыкновенной, ели сибирской, лиственницы сибирской.
"В лесном фонде края ежегодно проводятся лесовосстановительные мероприятия на площади свыше 10 тыс. га, в том числе создаются лесные культуры на площади от 5 до 7 тыс. га, что практически в два раза превышает площадь, пройденную сплошными рубками", — прокомментировал начальник отдела лесовосстановления и защитного лесоразведения Игорь Дергачев.
Отметим, что эта работа проходит не только в Год экологии, лесовосстановление — одно из важнейших направлений лесной отрасли.
Это в том числе территории, пострадавшие от лесных пожаров, биологических вредителей, ветровалов.
Больше всего леса обновили в Озеро-Кузнецовском лесничестве Угловского района и в Ключевском лесничестве Михайловского района. Эти участки пострадали от лесных пожаров еще в 1997 и 2010 годах.
На площади 20,8 га в питомниках региона посеяны семена будущего леса. На будущую весну выращено 16,7 млн штук саженцев.
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