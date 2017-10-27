Пятница, 27 Октябрь, 19:47

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Готовы ли вы платить за парковку в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,08
€ 67,53
-1°
Обь
110см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Осенние каникулы-2017Народный знак качества-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Новый лес высадили на площади 3,9 тыс. га в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Всего лесовосстановление прошло на площади 10 тыс. га

Фото: altaipriroda.ru

3,9 тыс. га — на такой площади лесного фонда Алтайского края созданы новые лесные культуры. Итоги сезона лесовосстановления подвели в управлении лесами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Так, в 2017 году новый лес высажен на площади 3,9 тыс. га при плане 3,7 тыс. га. На площади 1 тыс. га выполнено комбинированное лесовосстановление, на площади еще 5,6 тыс. га проведено содействие естественному лесовосстановлению. Высажено свыше 16 млн штук сеянцев сосны обыкновенной, ели сибирской, лиственницы сибирской.

"В лесном фонде края ежегодно проводятся лесовосстановительные мероприятия на площади свыше 10 тыс. га, в том числе создаются лесные культуры на площади от 5 до 7 тыс. га, что практически в два раза превышает площадь, пройденную сплошными рубками", — прокомментировал начальник отдела лесовосстановления и защитного лесоразведения Игорь Дергачев.

Отметим, что эта работа проходит не только в Год экологии, лесовосстановление — одно из важнейших направлений лесной отрасли.

Это в том числе территории, пострадавшие от лесных пожаров, биологических вредителей, ветровалов.

Больше всего леса обновили в Озеро-Кузнецовском лесничестве Угловского района и в Ключевском лесничестве Михайловского района. Эти участки пострадали от лесных пожаров еще в 1997 и 2010 годах.

На площади 20,8 га в питомниках региона посеяны семена будущего леса. На будущую весну выращено 16,7 млн штук саженцев.

Читайте также в сюжете: Год экологии - 2017
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
19:26
Продовольственные ярмарки пройдут в трех районах Барнаула 28 октября 0
19:08
Коротко о главном: дело Данилы Ченцова, полигон ТБО в Барнауле и Новый год
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 27 октября
18:46
Алтайская облепиха заинтересовала европейских ученых 1
18:27
Жителя Алтая приговорили к обязательным работам за мат в адрес полицейского 2
18:06
Два ведущих вуза Алтайского края подписали договор о сотрудничестве 0
17:50
Новый лес высадили на площади 3,9 тыс. га в Алтайском крае 0
17:33
Несладкая история: мужчина совершил пять ограблений с помощью "Сникерса" 0
17:21
Девушка со шрамом на лбу пропала без вести на Алтае 0
17:14
Провожаем октябрь: куда в Барнауле сходить и как провести время на выходных 0
17:05
Более половины жителей России уже стали обладателями спиннеров 2
16:55
Суд вынес приговор бийским педагогам за смерть Данилы Ченцова в лагере 4
16:37
Подробности наезда автомобиля на двоих детей в Барнауле сообщили в ГИБДД 0
16:23
Если придет беда: пожарные не могут протиснуться сквозь машины барнаульцев 9
16:12
Маленький Аладдин родился в алтайском селе Смоленское 3
16:04
Госдума приняла закон об индексации алиментов 0
15:49
Лабораторию по созданию бомб обнаружили в квартире под Москвой 1
15:34
Можно ли по новому закону снимать на камеру сотрудника ГИБДД? 9
15:23
Президент Путин запустил четыре баллистические ракеты на учениях 32
15:12
Комедию с Гошей Куценко и Еленой Бирюковой отсняли в алтайском казино 3
15:01
Водитель в Барнауле сбил двоих детей и скрылся с места аварии 9
14:49
Спасатели предупреждают жителей Алтая об угрозах гололеда и сильного ветра 0
14:33
Путину рассказали про успешный старт отопительного сезона в Алтайском крае 4
14:30
Стадионный тур OxxxymironIMPERIVM пройдет в 12 российских городах 1
14:21
Автомобиль Toyota Mark II на Алтае слетел с трассы и приземлился на крышу 4
14:15
С кириллицы на латиницу: в Казахстане реформируют язык к 2025 году 10
14:04
"Почта России" ведет проверку из-за утилизации писем на помойке в Барнауле 6
13:50
Скалы близ села Ая и "Бирюзовой Катуни" очистили от надписей 5
13:34
Американские спецслужбы не смогли найти советского следа в убийстве Кеннеди 9
13:27
Полиция в Барнауле ищет водителя, облившего пешехода водой из лужи 46
13:16
Парочка с уголовным прошлым украла у жителя Алтайского края мультиварку 1
13:06
Девушек с собаками, пять месяцев дрейфовавших в океане, спасли ВМС США 9
12:52
Бюджет-2018 Барнаула прошел первое чтение без поддержки оппозиции 3
12:32
Названа дата открытия главной новогодней елки в Барнауле 2
12:23
К 2025 году в России не будет хватать творческих людей и аналитиков 17
12:14
Сергей Дугин поручил чиновникам удивить барнаульцев на Новый год 15
12:03
Российские компании защитят от киберугроз страховыми полисами 7
12:00
"Алтайкрайэнерго" получило паспорт готовности к зиме 1
12:00
Жители Алтайского края стали больше пользоваться мобильным интернетом 2
11:51
"Интересно, нас не сожгут?": как в Барнауле прошли первые показы "Матильды" 8
11:32
Бывший зек в Рубцовске избил девушку арматурой до разрыва селезенки 6
11:25
Новый список россиян и компаний, подпадающих под санкции, составили в США 31
11:13
Дождь, мокрый снег, ветер: какая погода будет на выходных в Алтайском крае 1
11:04
Житель Алтая угнал трактор, проехал несколько метров и перевернулся 1
11:00
Fantasy-Quest готовит в Барнауле Ночь игр в честь Хэллоуина 3
10:50
Сборная России по гребле будет готовиться к Олимпиаде 2020 года в Барнауле 0
10:33
В Алтайском крае у озера исчез мужчина в камуфляжном костюме 0
10:30
Философия битвы: барнаульцев научат восточным единоборствам 0
10:24
Режиссер Алексей Учитель возьмется за фильм, который посвятит Виктору Цою 5
10:13
Место под новый полигон ТБО в Барнауле пропишут в генплане 17
10:10
Как записать детей в детский сад и школу по интернету 1
10:07
Рестораны сети McDonald’s, открытые в Китае, получили поэтичное название 0
10:00
Магазин игрушек "Городок" открывает новый отдел в ТРЦ "Арена" 3
09:48
Фильм "Последний богатырь" показался россиянам интереснее "Матильды" 13
09:36
Эксперты выяснили, что стало причиной смерти артиста Дмитрия Марьянова 23
09:30
Клиника "ЭлитМед" проведет семинар, посвященный Дню борьбы с инсультом 0
09:22
МЧС сообщило подробности пожара в машине с человеком внутри в Барнауле 0
09:14
Многоквартирный жилой дом загорелся в Рубцовске в ночь на 27 октября 0
09:10
Осенняя пора: чем барнаульцам занять детей на каникулах 1
09:00
Ресторан Gold of Packard в Барнауле открыл бронь на новогодние корпоративы 0
08:50
Первенство Сибири по бильярдному спорту прошло в Барнауле 0
08:34
Сказки на ночь: что почитать ребенку на каникулах 0
08:17
Усадьбу с искусственным озером продают под Барнаулом за 20 млн рублей 20
08:06
Какой такой Telegram: кто из политиков Алтая "юзает" популярный мессенджер 2
07:49
Питона с иероглифом и парагвайскую анаконду привезли в Барнаул 0
07:34
Конец близок: голосование в премии "Народный знак качества" завершается 1
07:22
Судьбу приговоренных к реальным срокам алтайских оперов решает краевой суд 41
07:03
Белое чудо: осенний Барнаул накрыло снежным покрывалом 1
06:44
Презерватив и шампанское: топ самых дорогих вещей в мире 5
06:31
Идеальная экономическая модель: как продавать образовательные услуги 15
06:19
Гололед и без осадков: прогноз погоды в Алтайском крае на 27 октября 0
06:01
Мэрия Барнаула пообещала, что торгового центра на месте "Спички" не будет 43
05:03
Сотрудник "Почты России" в Барнауле выбрасывал в мусорку письма и извещения 17
04:32
Полицейские в Барнауле успели вытащить нетрезвого мужчину из горящего авто 0
03:25
Госдума планирует вернуть доплаты экс-депутатам региональных Заксобраний 7
02:57
Госдума отклонила законопроект о штрафах для клубов за продажу наркотиков 5
01:14
Журнал The Economist поместил на обложку Путина в образе монарха 12
00:15
Неведомая раса или пришельцы: в Перу обнаружены загадочные мумии 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.