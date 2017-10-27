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Госдума приняла закон об индексации алиментов

, ИА "Амител"
Изменения, по словам разработчиков, направлены на совершенствование процедуры взыскания алиментов

Депутаты Государственной думы 27 октября в окончательном чтении единогласно проголосовали за принятие закона об индексации алиментов, сообщает "Интерфакс". Новый документ предполагает внесение изменений в Семейный кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве". Изменения направлены на совершенствование процедуры взыскания алиментов.

После вступления закона в силу он обяжет организации и лиц, которые выплачивают должнику зарплату, индексировать алименты. Делать это будут на основе исполлиста как от взыскателя, так и от судебного пристава-исполнителя.

Также устанавливается, что основанием для возбуждения исполнительного производства о взыскании образовавшейся суммы задолженности по алиментам будет являться постановление судебного пристава-исполнителя о расчете и взыскании задолженности по алиментным обязательствам.

Законом также предлагается разрешить судебным приставам прекращать взыскание алиментов по достижении ребенком 18 лет или в случае его вступления в брак или эмансипации.


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