Фото: mybiysk.ru
Барнаульцев приглашают на продовольственные ярмарки, которые состоятся в субботу, 28 октября, в трех районах краевой столицы.
Горожане смогут приобрести на них широкий ассортимент товаров: яйца, мясо птицы, свинину и говядину, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты, рыбопродукты, кондитерские изделия, муку, сахар, овощи и многое другое.
Ярмарки будут работать с 10:00 до 14:00 по адресам:
- Индустриальный район – улица 50 лет СССР, 51а;
- Октябрьский район – проспект Ленина, 152; улица Германа Титова, 9.
- Центральный район – проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21.
Телефон для справок: (3852) 37-04-64.
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