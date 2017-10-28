Американская актриса и продюсер Джулия Робертс отметит свой день рождения. Известной во всем мире своими женственными ролями голливудской звезде исполнится 50 лет.
Первым успехом Джулии Робертс в кино стала роль в фильме "Стальные магнолии" (1989), за которую она получила премию "Золотой глобус" и номинацию на премию "Оскар". Широкую известность ей принесла работа в культовой мелодраме "Красотка", принесшей ей вторую премию "Золотой глобус", вторую номинацию на премию "Оскар"". В 2001 году, сыграв главную роль в биографическом фильме "Эрин Брокович" наконец-то получила свою заветную статуэтку. В честь дня рождения актрисы любуемся на нее в нашей фотогаллереи.
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