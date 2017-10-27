Два ведущих вуза Алтайского края подписали договор о сотрудничестве. Договор подписали руководители Алтайского государственного технического университета и классического университета Андрей Марков и Сергей Землюков вчера во время очередного заседания Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай.
Как сообщает пресс-служба технического университета, стороны договорились сотрудничать в образовательной, научной и творческой деятельности. Вузы планируют реализовывать совместные образовательные программы высшего образования, готовить кадры высшей квалификации, осуществлять переподготовку и повышение квалификации научных и научно-педагогических работников. Также АлтГТУ и АлтГУ будут проводить научно-исследовательские фундаментальные и прикладные работы на базе научных центров, институтов и лабораторий вузов, осуществлять академический обмен специалистами и обучающимися.
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