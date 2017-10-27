Всего за три минуты пользователи российского Apple Store разобрали предзаказы на iPhone X, пишет "Лента.ру". В пятницу по московскому времени открылась возможность оставить заказ на новинку. Но уже спустя три минуты после старта на всех моделях стояло сообщение, что отправка возможна через 2-3 недели. Теперь на сайте доступны устройства, которые будут отправлены только через 4-5 недель.
Ранее стало известно, что Apple выпустила рекордно мало iPhone X. Напомним, презентация устройства, получившего 5,8-дюймовый дисплей с минимальными рамками и функцией разблокировки с помощью сканера лица Face ID, состоялась 12 сентября. Продажи iPhone X в России начнутся 3 ноября, цена — от 80 тысяч рублей за модель с 64 гигабайтами накопителя.
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