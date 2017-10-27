Фото: om-saratov.ru
Подробности наезда автомобиля на двоих детей, произошедшего днем 27 октября в Барнауле, сообщили в ГИБДД.
Напомним, инцидент произошел около 12:20 по адресу улица 50 лет СССР, 8. Известно, что водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на двоих детей 2007 года рождения.
В Госавтоинспекции уточнили, что один ребенок не пострадал, второй получил ушибы колена.
Водитель, скрывшийся с места аварии, до сих пор разыскивается.
Граждан, располагающих какой-либо информацией относительно случившегося, просят обращаться по телефонам: (3852) 393-605, 391-090, 393-555 или 02.
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