Суд вынес приговор директору и тренеру бийской СДЮШОР № 3 Сергею Трескину и бывшему директору оздоровительного лагеря "Факел" Андрею Недобежкину в связи с трагической гибелью 14-летнего Данилы Ченцова, который пропал без вести, а потом был найден мертвым в бийском лагере, сообщает Следственный комитет по Алтайскому краю.
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Хроника поисков Данила ЧенцоваДанил Ченцов пропал днем 20 августа во время спортивного мероприятия. 30 августа подростка обнаружили мертвым. СУ СК РФ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского оздоровительного лагеря "Факел". Похороны Данила пройдут первого сентября.37974 13
Педагоги были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).Суд, оценив собранные в ходе следствия доказательства, признал подсудимых виновными в инкриминируемом им деянии и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.
Следователями Следственного комитета и судом установлено, что 20 августа 2015 года Трескиным, исполняющим в летний период обязанности воспитателя детского оздоровительного лагеря "Факел", расположенного в селе Фоминское города Бийска, в нарушение требований о безопасном пребывании детей в детском учреждении допустил проведение за пределами территории лагеря спортивного мероприятия – кросса протяженностью около 19 километров, проходящего при высокой температуре окружающей среды на открытом и безлюдном участке местности, что создавало значительный уровень риска для жизни и здоровья несовершеннолетних.
"При этом директор лагеря Недобежкин переложил ответственность за организацию, проведение учебно-тренировочных и спортивных мероприятий на воспитателя и фактически самоустранился от контроля за подчиненными ему сотрудниками", — говорится в сообщении.
14-летний Данил Ченцов пропал 20 августа 2015 года во время легкоатлетического кросса в бийском оздоровительном лагере "Факел". На поиски подростка были брошены все силы. Территорию вокруг лагеря прочесали несколько раз и на много километров, но Ченцова так и не нашли. Тело мальчика обнаружили только спустя десять дней в полутора километрах от лагеря. Следствие потом выяснило, что в ходе кросса Данила сошел с маршрута, после чего безвестно исчез. Это не было замечено Трескиным, который не находился вместе с детьми на всем протяжении маршрута их движения, не наблюдал лично за безопасностью и состоянием их здоровья, не организовал такое наблюдение силами подчиненных ему воспитателей.
Дело получило широкий резонанс. Родители погибшего мальчика даже участвовали в шоу "Битва экстрасенсов".
Комментарии
Данила сошел с маршрута, после чего безвестно исчез. Это не было замечено
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А умер то он от чего?
Перегрелся,получил тепловой удар,в полубессознательном состоянии пошёл(побежал) в сторону...
Я удивляюсь, как родители не боятся отправлять детей в лагеря? Они на полном серьёзе считают, что там за ними кто-то следит? Никто ни кому не нужен. Никто ни за что отвечать не будет. Вы хоть своё детство вспомните в этих пионерских лагерях. Мы болтались где хотели и когда хотели, никто ни за кем не следил. Это только чудо, что с нами ничего не случилось. В этом случае чуда не произошло.