Восемь сортов облепихи алтайской селекции представили на европейской конференции в Польше, продукция заинтересовала ученых разных стран, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Сообщается, что V Международная европейская конференция по вопросам возделывания, переработки и селекции облепихи состоялась в Польше. В ней участвовали представители 16 стран.
В составе российской делегации в мероприятии приняли участие сотрудники Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий, они выступили с докладами и презентовали восемь сортов облепихи алтайской селекции.
"Специалисты уточнили, что европейские ученые проявили интерес к выставке облепихи алтайской селекции. Многие сорта уже испытывают в ряде европейских стран – Великобритании, Германии, Чехии, Финляндии, Румынии, Греции, Латвии, Литве", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ученые договорились о новых аспектах изучения и продвижения алтайских сортов облепихи на европейский рынок. Специалисты обещают, что дальнейшая работа позволит значительно расширить объем поставок посадочного материала и обеспечить стабильное развитие как научного, так и промышленного садоводства.
Комментарии
Нам то что с того ???