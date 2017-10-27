Фото: 04.мвд.рф
Полиция в Республике Алтай разыскивает жительницу села Майма, пропавшую 22 октября, сообщили в МВД по региону.
Известно, что Елена Николаевна Денежкина 1999 года рождения ушла из дома около 21:00. До настоящего момента ее местонахождение не установлено.
Приметы пропавшей: рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые прямые, глаза зеленые, лицо овальное.
Особые приметы: на лбу имеется шрам размером 1-2 см.
Девушка была одета в болоньевую зеленую куртку, темные брюки, светлые кроссовки с рисунком.
В полиции уточняют, что пропавшая склонна к бродяжничеству.
Граждан, что-либо знающих о местонахождении девушки, просят обращаться по телефонам: 8 (38844) 21-8-43, 8 (38822) 9-26-89, 9-21-41, 9-26-04, 8-923-664-9876 либо в ближайшее отделение полиции по телефону 02.
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