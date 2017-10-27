Пять разбоев в Томске совершил ранее осужденный мужчина, вооружившись шоколадным батончиком "Сникерс", сообщает "Лента.ру". Как пояснили в прокуратуре Томской области, шоколадка была завернута в полиэтилен, и окружающие воспринимали ее как пистолет. Таким способом мужчина ограбил три цветочных павильона, продуктовый магазин и отнял сумку у женщины с кошельком и телефоном.
Как пояснил задержанный, на этот шаг его подтолкнула нужда в деньгах. Сам он являлся жителем Приморского края и так пытался насобирать денег на билет домой. Но теперь домой он попадет нескоро — Октябрьский районный суд Томска приговорил подсудимого к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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