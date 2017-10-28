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Суббота, 28 октября, в Алтайском крае выдастся не самой благоприятной для жителей региона — ожидается сильный ветер и гололед.
В регионе передан прогноз-консультация о неблагоприятных погодных условиях. По данным ЦГМС, во второй половине дня в западных районах будет дождь. Дневные температуры составят +8...+13 градусов.
Ветер будет юго-восточным, 7-12 метров в секунду, в западных районах местами порывы 17-22 метров.
В Барнауле будет без осадков, на дорогах местами гололедица. Днем в краевой столице будет +8...+10 градусов. Ветер будет юго-восточным, 7-12 метров в секунду.
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