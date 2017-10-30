фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Новую библиотеку открыли в барнаульской школе № 128. Помощь в ремонте помещения оказал благотворительный фонд депутата Барнаульской гордумы, директора ОАО "БПЗ" по стратегическому развитию и управлению Александра Локтева.

Отреставрированное помещение торжественно открыли директор школы Евгений Кочетков и депутат гордумы Александр Локтев. Народный избранник рассказал, что хорошо знаком со всеми социальными учреждениями в данном округе еще с того времени, как выдвигался депутатом в Алтайское Заксобрание. "По мере возможностей стараемся оказывать помощь детским садикам и школам", — сообщил Александр Локтев.

Как оказалось, еще несколько месяцев назад за помощью к депутату обратился директор школы. Вместе с родителями им удалось собрать около 20 % необходимых для ремонта средств, остальные 80 % выделил фонд Александра Локтева. "Могу сказать, что сейчас, после ремонта, это, пожалуй, одна из лучших школьных библиотек в Индустриальном районе Барнаула", — высказал свою точку зрения на обновленное книгохранилище меценат.

Здесь были полностью заменены потолки, пол, выровнены стены, также закуплена новая мебель, включая парты и стеллажи для книг.

"Думаю, ребятишкам здесь будет комфортно заниматься, читать литературу. Хотя наш фонд в основном занимается спортивным направлением, тем не менее считаю, что нужно поддерживать и духовное развитие детей. Только так может вырасти полноценная личность. А вообще мы платим стипендии тем школьникам, кто хорошо успевает в учебе, а также имеет спортивные достижения. Кроме того, наш фонд спонсирует проект "Активный горожанин" — таким образом мы поощряем самых инициативных и неравнодушных барнаульцев, также у нас действует проект "Детские площадки", — рассказал о деятельности фонда его основатель.

При этом депутат городской думы, выступивший спонсором, рассказал, что самым ярким его впечатлением от первого класса была именно библиотека. Речь идет о барнаульской школе № 68: "Мы туда приходили после уроков вместе с братом-двойняшкой и, как сейчас помню, брали почитать журнал "Мурзилка". Александр Локтев заявил, что и сейчас, несмотря на появление гаджетов, он остается приверженцем "классики": "Заказываю книжки, покупаю, мне нравится держать их в руках, делать пометки карандашом".

Директор школы Евгений Кочетков, в свою очередь, отметил, что если бы кто-то оказался еще полгода назад в этой библиотеке, он подумал бы, что это какое-то другое здание, настолько она была ветхой. Также руководитель заведения сообщил, что в школу ежегодно приходит на 200 учеников больше, в связи с чем активно пополняется фонд учебной литературы. От него, правда, отстает художественная литература, но директор пообещал это исправить.

Еще Евгений Кочетков рассказал, что наиболее популярна библиотека у младших школьников, а также пятых и шестых классов. При этом в помещении можно делать презентации и готовить домашнее задание — для этого отведена специальная зона с тремя ноутбуками. Но все-таки основная цель библиотеки — это живое общение ребенка с книгой, добавил директор.

В конце мероприятия состоялось выступление танцевального детского коллектива, затем на открытый урок проследовали ученики второго класса. Перед этим ленточку на входе в новую библиотеку разрезали Александр Локтев и Евгений Кочетков.