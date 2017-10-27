В Омске следователи проверяют данные о том, что в одном из детских садов четырехлетнего мальчика в качестве наказания запирали в спальне и заставляли чистить унитазы, сообщает региональный СК.
"Проводится доследственная проверка по сообщению из средств массовой информации о том, что в детском саду № 91 в Омске четырёхлетнего мальчика заставляли мыть унитазы и запирали одного в спальной комнате", — сказано в сообщении.
Правоохранители узнали о произошедшем из соцсетей. В частности, сестра пострадавшего ребенка оставила соответствующую запись в паблике "ЧП Омск". По словам девушки, все происходящее зафиксировали камеры наблюдения. Воспитательницу обещали уволить.
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