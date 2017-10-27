Пятница, 27 Октябрь, 21:22

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Готовы ли вы платить за парковку в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,08
€ 67,53
-1°
Обь
110см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Осенние каникулы-2017Народный знак качества-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

14-летняя российская модель загадочно умерла в Китае

, ИА "Амител"
Проверяются разные версии, в том числе отравление

Фото: vk.com/v.dzyuba97

Российская модель Влада заключила модельный контракт и уехала в Китай осенью этого года, где должна была провести три месяца, участвуя в показах популярных дизайнеров, сообщает LIFE со ссылкой на портал "Версия".

Девушка почувствовала недомогание после показа, который продлился примерно 13 часов. По данным местных СМИ, 25 октября модель попала в больницу в тяжелом состоянии с температурой более 39°С. Ее поместили в реанимацию, о чем рассказала директор модельного агентства Great Model. Через два дня девушка скончалась.

Предварительной причиной гибели девушки местные врачи назвали cепсис на фоне синдрома полиорганной недостаточности. Матери врачи сказали, что у девушки были проблемы со свертываемостью крови.

Сейчас консульство и модельное агентство оказывают семье Влады всю необходимую поддержку. Репатриация тела состоится не раньше чем через месяц. До тех пор пока не произведено вскрытие, уголовное дело по факту гибели не возбуждено. Однако согласно мнению врачей, выжить у девушки почти не было шансов. Проверяются разные версии, в том числе отравление.

По словам российского консула, алкоголя и наркотиков в крови девушки обнаружено не было, в кому она не впадала, а незадолго до смерти была в сознании.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
21:14
Депутат Шеин раскритиковал отказ от индексации ряда важных выплат 0
20:44
Собчак пообещала отказаться от проведения агитации в Крыму 0
20:28
14-летняя российская модель загадочно умерла в Китае 0
20:05
Воспитательница детского сада в Омске заставляла ребенка мыть унитазы 0
19:48
Россияне за три минуты раскупили новинку iPhone X 0
19:26
Продовольственные ярмарки пройдут в трех районах Барнаула 28 октября 0
19:08
Коротко о главном: дело Данилы Ченцова, полигон ТБО в Барнауле и Новый год
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 27 октября
18:46
Алтайская облепиха заинтересовала европейских ученых 1
18:27
Жителя Алтая приговорили к обязательным работам за мат в адрес полицейского 2
18:06
Два ведущих вуза Алтайского края подписали договор о сотрудничестве 0
17:50
Новый лес высадили на площади 3,9 тыс. га в Алтайском крае 0
17:33
Несладкая история: мужчина совершил пять ограблений с помощью "Сникерса" 0
17:21
Девушка со шрамом на лбу пропала без вести на Алтае 0
17:14
Провожаем октябрь: куда в Барнауле сходить и как провести время на выходных 0
17:05
Более половины жителей России уже стали обладателями спиннеров 2
16:55
Суд вынес приговор бийским педагогам за смерть Данилы Ченцова в лагере 4
16:37
Подробности наезда автомобиля на двоих детей в Барнауле сообщили в ГИБДД 0
16:23
Если придет беда: пожарные не могут протиснуться сквозь машины барнаульцев 9
16:12
Маленький Аладдин родился в алтайском селе Смоленское 3
16:04
Госдума приняла закон об индексации алиментов 0
15:49
Лабораторию по созданию бомб обнаружили в квартире под Москвой 1
15:34
Можно ли по новому закону снимать на камеру сотрудника ГИБДД? 9
15:23
Президент Путин запустил четыре баллистические ракеты на учениях 32
15:12
Комедию с Гошей Куценко и Еленой Бирюковой отсняли в алтайском казино 3
15:01
Водитель в Барнауле сбил двоих детей и скрылся с места аварии 9
14:49
Спасатели предупреждают жителей Алтая об угрозах гололеда и сильного ветра 0
14:33
Путину рассказали про успешный старт отопительного сезона в Алтайском крае 4
14:30
Стадионный тур OxxxymironIMPERIVM пройдет в 12 российских городах 1
14:21
Автомобиль Toyota Mark II на Алтае слетел с трассы и приземлился на крышу 4
14:15
С кириллицы на латиницу: в Казахстане реформируют язык к 2025 году 10
14:04
"Почта России" ведет проверку из-за утилизации писем на помойке в Барнауле 6
13:50
Скалы близ села Ая и "Бирюзовой Катуни" очистили от надписей 5
13:34
Американские спецслужбы не смогли найти советского следа в убийстве Кеннеди 9
13:27
Полиция в Барнауле ищет водителя, облившего пешехода водой из лужи 46
13:16
Парочка с уголовным прошлым украла у жителя Алтайского края мультиварку 1
13:06
Девушек с собаками, пять месяцев дрейфовавших в океане, спасли ВМС США 9
12:52
Бюджет-2018 Барнаула прошел первое чтение без поддержки оппозиции 3
12:32
Названа дата открытия главной новогодней елки в Барнауле 2
12:23
К 2025 году в России не будет хватать творческих людей и аналитиков 17
12:14
Сергей Дугин поручил чиновникам удивить барнаульцев на Новый год 15
12:03
Российские компании защитят от киберугроз страховыми полисами 7
12:00
"Алтайкрайэнерго" получило паспорт готовности к зиме 1
12:00
Жители Алтайского края стали больше пользоваться мобильным интернетом 2
11:51
"Интересно, нас не сожгут?": как в Барнауле прошли первые показы "Матильды" 8
11:32
Бывший зек в Рубцовске избил девушку арматурой до разрыва селезенки 6
11:25
Новый список россиян и компаний, подпадающих под санкции, составили в США 31
11:13
Дождь, мокрый снег, ветер: какая погода будет на выходных в Алтайском крае 1
11:04
Житель Алтая угнал трактор, проехал несколько метров и перевернулся 1
11:00
Fantasy-Quest готовит в Барнауле Ночь игр в честь Хэллоуина 3
10:50
Сборная России по гребле будет готовиться к Олимпиаде 2020 года в Барнауле 0
10:33
В Алтайском крае у озера исчез мужчина в камуфляжном костюме 0
10:30
Философия битвы: барнаульцев научат восточным единоборствам 0
10:24
Режиссер Алексей Учитель возьмется за фильм, который посвятит Виктору Цою 5
10:13
Место под новый полигон ТБО в Барнауле пропишут в генплане 17
10:10
Как записать детей в детский сад и школу по интернету 1
10:07
Рестораны сети McDonald’s, открытые в Китае, получили поэтичное название 0
10:00
Магазин игрушек "Городок" открывает новый отдел в ТРЦ "Арена" 3
09:48
Фильм "Последний богатырь" показался россиянам интереснее "Матильды" 13
09:36
Эксперты выяснили, что стало причиной смерти артиста Дмитрия Марьянова 23
09:30
Клиника "ЭлитМед" проведет семинар, посвященный Дню борьбы с инсультом 0
09:22
МЧС сообщило подробности пожара в машине с человеком внутри в Барнауле 0
09:14
Многоквартирный жилой дом загорелся в Рубцовске в ночь на 27 октября 0
09:10
Осенняя пора: чем барнаульцам занять детей на каникулах 1
09:00
Ресторан Gold of Packard в Барнауле открыл бронь на новогодние корпоративы 0
08:50
Первенство Сибири по бильярдному спорту прошло в Барнауле 0
08:34
Сказки на ночь: что почитать ребенку на каникулах 0
08:17
Усадьбу с искусственным озером продают под Барнаулом за 20 млн рублей 20
08:06
Какой такой Telegram: кто из политиков Алтая "юзает" популярный мессенджер 2
07:49
Питона с иероглифом и парагвайскую анаконду привезли в Барнаул 0
07:34
Конец близок: голосование в премии "Народный знак качества" завершается 1
07:22
Судьбу приговоренных к реальным срокам алтайских оперов решает краевой суд 41
07:03
Белое чудо: осенний Барнаул накрыло снежным покрывалом 1
06:44
Презерватив и шампанское: топ самых дорогих вещей в мире 5
06:31
Идеальная экономическая модель: как продавать образовательные услуги 15
06:19
Гололед и без осадков: прогноз погоды в Алтайском крае на 27 октября 0
06:01
Мэрия Барнаула пообещала, что торгового центра на месте "Спички" не будет 43
05:03
Сотрудник "Почты России" в Барнауле выбрасывал в мусорку письма и извещения 17
04:32
Полицейские в Барнауле успели вытащить нетрезвого мужчину из горящего авто 0
03:25
Госдума планирует вернуть доплаты экс-депутатам региональных Заксобраний 7
02:57
Госдума отклонила законопроект о штрафах для клубов за продажу наркотиков 5
01:14
Журнал The Economist поместил на обложку Путина в образе монарха 12
00:15
Неведомая раса или пришельцы: в Перу обнаружены загадочные мумии 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.