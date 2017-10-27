Российская модель Влада заключила модельный контракт и уехала в Китай осенью этого года, где должна была провести три месяца, участвуя в показах популярных дизайнеров, сообщает LIFE со ссылкой на портал "Версия".
Девушка почувствовала недомогание после показа, который продлился примерно 13 часов. По данным местных СМИ, 25 октября модель попала в больницу в тяжелом состоянии с температурой более 39°С. Ее поместили в реанимацию, о чем рассказала директор модельного агентства Great Model. Через два дня девушка скончалась.
Предварительной причиной гибели девушки местные врачи назвали cепсис на фоне синдрома полиорганной недостаточности. Матери врачи сказали, что у девушки были проблемы со свертываемостью крови.
Сейчас консульство и модельное агентство оказывают семье Влады всю необходимую поддержку. Репатриация тела состоится не раньше чем через месяц. До тех пор пока не произведено вскрытие, уголовное дело по факту гибели не возбуждено. Однако согласно мнению врачей, выжить у девушки почти не было шансов. Проверяются разные версии, в том числе отравление.
По словам российского консула, алкоголя и наркотиков в крови девушки обнаружено не было, в кому она не впадала, а незадолго до смерти была в сознании.
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