Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о своем намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году, заявила, что не будет посещать Крым и вести на полуострове предвыборную агитацию, сообщает РИА Новости.
"Я не буду агитировать в Крыму, потому что считаю, что Крым был присоединен незаконно. Для меня это так", — сказала Собчак.
24 октября в ходе пресс-конференции Собчак заявила, что Крым принадлежит Украине с точки зрения международного законодательства. В Кремле эти высказывания назвали неправильными по сути и по форме.
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