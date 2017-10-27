Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что пакет законопроектов о бюджетах Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования — консервирование предыдущего подхода к индексации ряда важных выплат, пишет "Парламентская газета".
"Не было индексации пенсий работающим пенсионерам — не надо её и проводить, не было индексации по материнскому капиталу — и бог бы с нею, не индексировали выплаты людям, которые больше 30 лет были заняты на сельскохозяйственных работах — и не надо делать этого и впредь", — сказал депутат.
Позитивным моментом, по его мнению, является то, что индексация пенсий уже не отстает от инфляции.
"Единственный позитивный момент: если в предыдущие три года индексация пенсий отставала от инфляции, сейчас она вышла "в ноль", — сказал Шеин, отметив, что в предыдущие три года пенсия была реально обесценена более чем на 8,2%.
Пакет законопроектов о бюджетах внебюджетных фондов был принят в первом чтении Госдумой на пленарном заседании в пятницу, 27 октября.
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