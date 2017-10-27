Граждане, имеющие непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, могут лишиться права на пассажирские перевозки, говорится на сайте кабмина.
Соответствующее поручение правительству РФ дал президент Владимир Путин. Предложения кабинет министров должен подготовить в срок до 15 декабря.
В сообщении отмечается, что лица с неснятой судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления не будут допускаться к управлению транспортными средствами, которые используются для пассажирских перевозок в городском транспорте или таксомоторных парках.
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