Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов заявил, что инцидент с вертолетом Ми-8 у берегов Шпицбергена мог произойти из-за сложных погодных условий, сообщает РИА "Новости".
По словам Цуканова, техническое состояние вертолета отвечало необходимым требованиям, а сам Ми-8 был современным. Как следствие, причиной катастрофы могли стать сложные климатические условия.
Вечером 26 октября представители спасательной службы Норвегии распространили сообщение, что принадлежащий России Ми-8, на борту которого находились восемь человек, потерпел крушение в море в нескольких километрах от поселка Баренцбург.
По факту происшествия Следственный комитет России открыл уголовное дело.
Пресс-служба Минприроды России сообщала, что экипаж вертолета получал погодные данные от Норвегии.
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