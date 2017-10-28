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Единый алгоритм действий, направленный на более эффективный поиск пропавших детей, намерены разработать в России.
На этой неделе данный вопрос обсуждался на профильном совещании под председательством главы Следственного комитета России Александр Бастрыкина. В мероприятии приняли участие представители СКР, Минобороны, МЧС, МВД, детский омбудсмен Анна Кузнецова, глава добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев.
"Средства массовой информации практически ежедневно сообщают о пропавших без вести детях. В лучшем случае события развиваются так: Следственный комитет возбуждает уголовное дело, сотрудники МВД организуют поисковые мероприятия, к которому по необходимости подключаются сотрудники МЧС, Росгвардии, Министерства обороны, члены волонтерских организаций, просто неравнодушные граждане. В результате общих усилий ребенок найден, жив и здоров. Однако так происходит далеко не всегда", — отмечают в СКР.
Причина заключается в отсутствии единого алгоритма, который бы распределял обязанности и зоны ответственности всех участников поисковых мероприятий. Александр Бастрыкин напомнил, что ранее руководство страны ставило задачу создания Национального центра поиска пропавших детей, однако на практике эта идея не получила должного воплощения. Требует существенных корректировок и межведомственное взаимодействие во время поисковых операций.
Руководитель общественной организации "Лиза Алерт" Григорий Сергеев акцентировал внимание на том, что в ряде регионов попросту нет необходимых специалистов и оборудования для поиска детей в природной среде. Кроме того, требуется подготовка волонтеров.
По итогам встречи глава СКР поручил своему старшему помощнику Игорю Комиссарову в течение недели сформировать рабочую группу из представителей всех структур и организаций, принимающих участие в розыске детей. Через месяц будет доложено о результатах работы, включая предложения по совершенствованию действующего законодательства и выработке конкретных методических рекомендаций.
Комментарии
Запретить надо ювенальную юстицию в России. 305 тысяч детей изымаются из семей в год. Куда они деваются? Продают? Не все попадают в приёмные семьи и в детские дома.
Да не юстицию надо запрещать, а жуликов и формалистов её осуществляющих сажать пожизненно. А то вы как раз как тот чиновник из анекдота - раз я поскользнулся и сломал руку во вторник, то бороться буду не с гололедом а со вторниками.