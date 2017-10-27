Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров подарил 500 тысяч рублей пенсионерке, чтобы она смогла переехать из неотапливаемой конюшни в свою квартиру, сообщает "Брянск Today".
Как отмечается, последние 30 лет 79-летняя Нина Макеева жила в здании конюшни постройки XIX века в поселке Лопандино Брянской области. Местные власти периодически обещали решить ее квартирный вопрос, но в реальности предлагали только переезд в здание старой школы.
Пенсионерка рассказала свою историю в передаче "Мужское/женское". После этого некий меценат анонимно перечислил пенсионерке полмиллиона рублей. По данным издания, это был Сергей Шнуров.
Пенсионерка уже купила двухкомнатную квартиру в Комаричском районе. Однако, как отмечается, в конюшне по-прежнему остаются жить еще несколько человек.
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