26 октября в городе Шуя Ивановской области автомобиль "Nissan Primera" сбил 55-летнюю велосипедистку, выехавшую на дорогу с прилегающей территории, сообщает Кинешемец.RU.
Отмечается, что за рулем иномарки находился настоятель Предтеченского храма села Парское, входящей в состав Кинешемской епархии, иеромонах Протолеон.
По данным издания, священник в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. На него составлен ряд административных протоколов.
Пострадавшую доставили в ЦРБ с травмами головы.
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