Блогер Соколовский принял вызов Милонова на баттл

Блогер Руслан Соколовский, известный тем, что получил условный срок по делу о "ловле покемонов в храме", готов принять приглашение депутата Виталия Милонова сразиться на баттл-шоу, сообщает РИА Новости.
Ранее Милонов предложил Соколовскому сразиться с ним на баттл-шоу пранкеров Вована и Лексуса под названием Real Talk.
"Безусловно, я планирую в этом поучаствовать", — сказал Соколовский.
В августе 2016 года Соколовский разместил на YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Суд назначил Соколовскому 3,5 года лишения свободы условно. Позже срок сократили до 2 лет и 3 месяцев. Также блогера внесли в список экстремистов.
Комментарии