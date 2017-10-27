Суббота, 28 Октябрь, 00:28

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Готовы ли вы платить за парковку в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,08
€ 67,53
-3°
Обь
110см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Осенние каникулы-2017Народный знак качества-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Блогер Соколовский принял вызов Милонова на баттл

, ИА "Амител"
Соколовский получил 3,5 года условно за игру в Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге

Фото: kommersant.ru

Блогер Руслан Соколовский, известный тем, что получил условный срок по делу о "ловле покемонов в храме", готов принять приглашение депутата Виталия Милонова сразиться на баттл-шоу, сообщает РИА Новости.

Ранее Милонов предложил Соколовскому сразиться с ним на баттл-шоу пранкеров Вована и Лексуса под названием Real Talk. 

"Безусловно, я планирую в этом поучаствовать", — сказал Соколовский.

В августе 2016 года Соколовский разместил на YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Суд назначил Соколовскому 3,5 года лишения свободы условно. Позже срок сократили до 2 лет и 3 месяцев. Также блогера внесли в список экстремистов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
23:42
Минобороны опубликовало видео испытаний "ядерной триады" 0
23:21
Собчак своим первым указом намерена убрать Ленина из Мавзолея 0
23:11
Блогер Соколовский принял вызов Милонова на баттл 0
22:45
Пьяный священник сбил велосипедистку в Ивановской области 3
22:33
Следком проверяет данные о фельдшерах, сломавших пенсионерке руки 1
22:11
Шнуров купил квартиру пенсионерке, жившей 30 лет в конюшне 0
21:44
Полпред Путина назвал возможную причину падения вертолета Ми-8 с учеными 1
21:28
Россиянам с неснятой судимостью могут запретить возить пассажиров 0
21:14
Депутат Шеин раскритиковал отказ от индексации ряда важных выплат 0
20:44
Собчак пообещала отказаться от проведения агитации в Крыму 0
20:28
14-летняя российская модель загадочно умерла в Китае 0
20:05
Воспитательница детского сада в Омске заставляла ребенка мыть унитазы 0
19:48
Россияне за три минуты раскупили новинку iPhone X 0
19:26
Продовольственные ярмарки пройдут в трех районах Барнаула 28 октября 0
19:08
Коротко о главном: дело Данилы Ченцова, полигон ТБО в Барнауле и Новый год
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 27 октября
18:46
Алтайская облепиха заинтересовала европейских ученых 1
18:27
Жителя Алтая приговорили к обязательным работам за мат в адрес полицейского 2
18:06
Два ведущих вуза Алтайского края подписали договор о сотрудничестве 0
17:50
Новый лес высадили на площади 3,9 тыс. га в Алтайском крае 1
17:33
Несладкая история: мужчина совершил пять ограблений с помощью "Сникерса" 0
17:21
Девушка со шрамом на лбу пропала без вести на Алтае 0
17:14
Провожаем октябрь: куда в Барнауле сходить и как провести время на выходных 0
17:05
Более половины жителей России уже стали обладателями спиннеров 2
16:55
Суд вынес приговор бийским педагогам за смерть Данилы Ченцова в лагере 4
16:37
Подробности наезда автомобиля на двоих детей в Барнауле сообщили в ГИБДД 0
16:23
Если придет беда: пожарные не могут протиснуться сквозь машины барнаульцев 10
16:12
Маленький Аладдин родился в алтайском селе Смоленское 4
16:04
Госдума приняла закон об индексации алиментов 0
15:49
Лабораторию по созданию бомб обнаружили в квартире под Москвой 2
15:34
Можно ли по новому закону снимать на камеру сотрудника ГИБДД? 9
15:23
Президент Путин запустил четыре баллистические ракеты на учениях 33
15:12
Комедию с Гошей Куценко и Еленой Бирюковой отсняли в алтайском казино 3
15:01
Водитель в Барнауле сбил двоих детей и скрылся с места аварии 8
14:49
Спасатели предупреждают жителей Алтая об угрозах гололеда и сильного ветра 0
14:33
Путину рассказали про успешный старт отопительного сезона в Алтайском крае 4
14:30
Стадионный тур OxxxymironIMPERIVM пройдет в 12 российских городах 1
14:21
Автомобиль Toyota Mark II на Алтае слетел с трассы и приземлился на крышу 4
14:15
С кириллицы на латиницу: в Казахстане реформируют язык к 2025 году 10
14:04
"Почта России" ведет проверку из-за утилизации писем на помойке в Барнауле 6
13:50
Скалы близ села Ая и "Бирюзовой Катуни" очистили от надписей 5
13:34
Американские спецслужбы не смогли найти советского следа в убийстве Кеннеди 9
13:27
Полиция в Барнауле ищет водителя, облившего пешехода водой из лужи 46
13:16
Парочка с уголовным прошлым украла у жителя Алтайского края мультиварку 1
13:06
Девушек с собаками, пять месяцев дрейфовавших в океане, спасли ВМС США 9
12:52
Бюджет-2018 Барнаула прошел первое чтение без поддержки оппозиции 3
12:32
Названа дата открытия главной новогодней елки в Барнауле 2
12:23
К 2025 году в России не будет хватать творческих людей и аналитиков 17
12:14
Сергей Дугин поручил чиновникам удивить барнаульцев на Новый год 16
12:03
Российские компании защитят от киберугроз страховыми полисами 7
12:00
"Алтайкрайэнерго" получило паспорт готовности к зиме 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.