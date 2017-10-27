Телеведущая Ксения Собчак, которая ранее заявила о своем намерении баллотироваться на выборах президента РФ, в случае победы намерена первым делом убрать тело Ленина из Мавзолея на Красной площади, сообщает LIFE.
"Я считаю, то средневековье, в которое мы сейчас проваливаемся, это в том числе потому, что в XXI веке у нас на главной площади страны лежит труп человека. Поэтому труп Ленина нужно убрать с Красной площади", — заявила Собчак на встрече в Екатеринбурге.
Выборы президента РФ намечены на март 2018 года. Избирательная кампания начнется в декабре 2017 года.
Комментарии