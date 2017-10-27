Минобороны РФ провело тренировку по управлению Стратегическими ядерными силами (СЯС) России, в ходе которой были произведены пуски баллистических и крылатых ракет, сообщает RT.
Главная цель учений — отработка взаимодействия Ракетных войск стратегического назначения, дальней авиации и флота. Участие в тренировке принял президент РФ Владимир Путин - он произвел пуск четырех ракет.
На видео запечатлены запуск межконтинентальной ракеты "Тополь", взлет двух стратегических бомбардировщиков, а также ракетные старты из подводного положения. Учения проводились в темное время суток. В мероприятии были задействованы ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, атомные подлодки Тихоокеанского и Северного флотов, а также боевые расчеты РВСН космодрома Плесецк.
Таким образом, были задействованы все составляющие ядерной триады: наземная, морская и авиационная.
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