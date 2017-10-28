Проблема парковок во дворах Барнаула стоит очень остро. И не только в кварталах "старой застройки", где как уверяют специалисты, архитекторы не предугадали такое количество автомобилей. В сегодняшних новостройках также порой отводят по 20-50 мест во дворе для открытой автостоянки. Но если количество квартир в 15-этажной высотке может достигать и 400, то 20 парковочных мест воспринимаются как издевательство. В свою очередь застройщики сетуют на небольшое количество земли, предусмотренное для автостоянок, особенно если речь идет о точечной застройке в центре города.

Выход в данной ситуации специалисты видят в строительстве подземной автостоянки. Но и этот путь может лишь немного снизить накал проблемы. Так, на ул. Пролетарской, 165, для жителей строящейся 25-этажке предусмотрено 53 парковочных места на 444 квартиры, на ул. Партизанской, 150 – 72 места на 187 квартир, на ул. Димитрова, 130 – 78 парковок на 265 квартир, и так далее.

Непопулярные парковки

В свою очередь застройщики утверждают, что строить им подземные автостоянки не слишком то и выгодно: "они сейчас раскупаются достаточно тяжело. Главным образом из-за того, что у людей не хватает средств. Им гораздо проще хранить автомобиль на улице. Хотя мы устанавливаем довольно приемлемые цены на них – 250-400 тысяч рублей в зависимости от района. Притом что себестоимость 1 такого машино-места составляет порядка 200-250 тысяч рублей", — рассказал "Алтайскому строительном порталу" заместитель директора ООО "Строительная перспектива" Андрей Комяков.

С другой стороны "приемлемые" для застройщика цены на машино-место не всегда оказываются приемлемы для горожан. Вот и остаются большая часть из них нереализованными. Так, у "Строительной перспективы" в высотке на ул. Юрина, 241-а изначально проектом предполагалась подземная парковка на 60 машин, но, изучив спрос, в компании поняли, что раскупят только порядка 20, и сократили их численность. Однако и это количество полностью распродать не удалось. Сейчас организация сдает их в аренду, да и то не все разбирают.

Говорят о трудностях в этой сфере и в "Барнаулкапстрое". По словам руководителя отдела продаж Ивана Бардакова, такие объекты они недавно начали предлагать в ЖК "Плаза". Но ажиотажа на них тоже нет. Так как мало кто, покупая квартиру за полтора миллиона рублей, может позволить себе еще и парковку за полмиллиона.

Парковка по цене квартиры

Кстати, полмиллиона – не самая высокая цена. В базах объявлений Барнаула встречаются ячейки в подземных автостоянках и за 1 400 000 рублей (20 кв. м на ул. Профинтерна, 7-а), и даже за 1 550 000 рублей (16 кв. м на ул. Чкалова, 69-а).

Как пишет "Алтайский строительный портал", в итоге, из-за покупательской пассивности в Барнауле не много домов строятся с подземными автостоянками. Решить проблему могли бы действительно дешевые или бесплатные машино-места, закрепленные за каждой квартирой. Однако застройщики на это идти не готовы. В принципе, это тоже понятно: оборудовать подземный паркинг – удовольствие не дешевое, а значит вырастит стоимость, а это отпугнет значительную часть покупателей.

Впрочем, совсем отказываться от строительства паркинга девелоперы тоже не собираются. Так, например, застройщик дома ул. Партизанской, 76, намерен построить двухуровневую подземную парковку, где мест хватит абсолютно на каждую квартиру. Таких новостроек Барнаул еще не знал. Еще один девелопер дома на ул. Пролетарской, 85 запроектировал в нем по два машино-места на каждую квартиру. Однако объект этот так и не начали возводить.