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Машино-место как квартира: почему в Барнауле непопулярны подземные паркинги

, ИА "Амител"
Стоимость некоторых машино-мест в Барнауле достигает 1,5 млн рублей

Проблема парковок во дворах Барнаула стоит очень остро. И не только в кварталах "старой застройки", где как уверяют специалисты, архитекторы не предугадали такое количество автомобилей. В сегодняшних новостройках также порой отводят по 20-50 мест во дворе для открытой автостоянки. Но если количество квартир в 15-этажной высотке может достигать и 400, то 20 парковочных мест воспринимаются как издевательство. В свою очередь застройщики сетуют на небольшое количество земли, предусмотренное для автостоянок, особенно если речь идет о точечной застройке в центре города.

Выход в данной ситуации специалисты видят в строительстве подземной автостоянки. Но и этот путь может лишь немного снизить накал проблемы. Так, на ул. Пролетарской, 165, для жителей строящейся 25-этажке предусмотрено 53 парковочных места на 444 квартиры, на ул. Партизанской, 150 – 72 места на 187 квартир, на ул. Димитрова, 130 – 78 парковок на 265 квартир, и так далее.

Непопулярные парковки

В свою очередь застройщики утверждают, что строить им подземные автостоянки не слишком то и выгодно: "они сейчас раскупаются достаточно тяжело. Главным образом из-за того, что у людей не хватает средств. Им гораздо проще хранить автомобиль на улице. Хотя мы устанавливаем довольно приемлемые цены на них – 250-400 тысяч рублей в зависимости от района. Притом что себестоимость 1 такого машино-места составляет порядка 200-250 тысяч рублей", — рассказал "Алтайскому строительном порталу" заместитель директора ООО "Строительная перспектива" Андрей Комяков.

С другой стороны "приемлемые" для застройщика цены на машино-место не всегда оказываются приемлемы для горожан. Вот и остаются большая часть из них нереализованными. Так, у "Строительной перспективы" в высотке на ул. Юрина, 241-а изначально проектом предполагалась подземная парковка на 60 машин, но, изучив спрос, в компании поняли, что раскупят только порядка 20, и сократили их численность. Однако и это количество полностью распродать не удалось. Сейчас организация сдает их в аренду, да и то не все разбирают.

Говорят о трудностях в этой сфере и в "Барнаулкапстрое". По словам руководителя отдела продаж Ивана Бардакова, такие объекты они недавно начали предлагать в ЖК "Плаза". Но ажиотажа на них тоже нет. Так как мало кто, покупая квартиру за полтора миллиона рублей, может позволить себе еще и парковку за полмиллиона.

Парковка по цене квартиры

Кстати, полмиллиона – не самая высокая цена. В базах объявлений Барнаула встречаются ячейки в подземных автостоянках и за 1 400 000 рублей (20 кв. м на ул. Профинтерна, 7-а), и даже за 1 550 000 рублей (16 кв. м на ул. Чкалова, 69-а).

Как пишет "Алтайский строительный портал", в итоге, из-за покупательской пассивности в Барнауле не много домов строятся с подземными автостоянками. Решить проблему могли бы действительно дешевые или бесплатные машино-места, закрепленные за каждой квартирой. Однако застройщики на это идти не готовы. В принципе, это тоже понятно: оборудовать подземный паркинг – удовольствие не дешевое, а значит вырастит стоимость, а это отпугнет значительную часть покупателей.

Впрочем, совсем отказываться от строительства паркинга девелоперы тоже не собираются. Так, например, застройщик дома ул. Партизанской, 76, намерен построить двухуровневую подземную парковку, где мест хватит абсолютно на каждую квартиру. Таких новостроек Барнаул еще не знал. Еще один девелопер дома на ул. Пролетарской, 85 запроектировал в нем по два машино-места на каждую квартиру. Однако объект этот так и не начали возводить.


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Комментарии

28.10.2017 07:52
- гость -

потому что к дверям подъезда лучше ставить

1  0
28.10.2017 08:19
Пионер

Хотя мы устанавливаем довольно приемлемые цены на них – 250-400 тысяч рублей в зависимости от района

Я гараж с погребом и ямой во дворе за 40 купил. У многих машина в 2 раза дешевле стоит. Смысл за 400 покупать именно машиноместо?

0  0
28.10.2017 08:22
Пионер

За 400 лучше комнату купить и сдавать ее

0  0
28.10.2017 08:25
Vanadiy2014

До тех пор, пока не наведут порядок с быдлоавтомобилистами, что паркуются абы где, парковочные места не станут брать и за 10 тысяч. Станут эвакуировать по звонку на штрафстоянку, так быстро найдутся деньги. А пока что они за общественный счёт используют свои автомобили, за счёт дискомфорта всех ощущают комфорт личный.

0  0
28.10.2017 08:31
Пионер

Ванадий, шиза. Дом на 200 квартир. 60 мест паркинга, 30 мест во дворе. Где парковать остальные?

0  0
28.10.2017 08:34
Vanadiy2014

Пионер, я тебя не оскорблял.

0  0
28.10.2017 08:35
- гость -

Vanadiy2014 прав

1  0
28.10.2017 08:38
- гость -

Люди от жадности ошизели. Квартиру можно купить за 1000000 , а гаражи продают по неадекватным ценам. Про аренду гаража вообще что либо доброе сказать язык не поворачивается

1  3
28.10.2017 08:38
- гость -

Есть еще газоны и детские площадки.

1  0
28.10.2017 08:47
Пионер

Ванадий, проблему решит адекватная застройка. С внятной дорожной инфраструктурой и внятным дворовым обустройством. Площади позволяют. Все упирается в строителей и чиновников. А точечная застройка конченое зло Барнаула. Когда на пятачке 10на10 возводится хреноэтажка, квартиры продались, деньги получены, а как там дальше, всем пофиг. Сам понимаешь, в тесном пространстве конфликты неизбежны.

0  0
28.10.2017 08:55
Vanadiy2014

Пионер, нет, всё упирается в то, приличный человек или нет. И в закон, который неприличного человека наказывал бы рублём. Припарковался он у подъезда, выкинул пакет с мусором из окна или нас-л на тротуаре - не важно, получи заслуженное наказание штрафстоянка, арест, выселение - в зависимости от нарушения. Пусть он при этом хоть какие песни поёт про инфраструктуру. А конфликты неизбежны только тогда, когда закон против таких не работает.

0  0
28.10.2017 08:58
Пионер

Плюс развитие общественного транспорта. Большинство людей ездит на авто на работу и обратно, т.к. как ходит транспорт утром и вечером, это условия для скота. Нужны выделенные полосы (опять же инфраструктура), дополнительные экипажи в часы пик. Да и много еще чего. Полный и комплексный подход.

0  0
28.10.2017 09:09
- гость -

проблему решит адекватная застройка
--------------

Мне в сети фотки новых кварталов в Подмосковье попадались. Земля видно там очень дешёвая и смотрится это так... Стоит дом этажей ~25 подъездов наверное больше 10. У дома большое поле из машин, потом следующей дом. Это просто ужас! Такое ощущение, что среди огромной автостоянки кто-то дома поставил. Вам хочется так?

0  0
28.10.2017 09:21
Пионер

Вам хочется так?

На мой взгляд, обустройство дворовой территории должно выглядеть так - несколько домов по периметру. В центре детские, взрослые игровые площадки, места для отдыха, небольшой сквер. Въезд через шлагбаум. За домами парковка. Адекватная. На 3-4 таких жилых комплекса застройщик делает д.с. и школу.

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