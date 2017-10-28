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Алтайские строители предложили доработать новую редакцию закона о дольщиках

, ИА "Амител"
Обращение алтайских строителей принято к сведению, а представленные предложения будут учтены

Строители Алтайского края считают, что в новой редакции закона Об участии в долевом строительстве слишком много существенных недоработок и предлагают его скорректировать. Об этом сообщает "Алтайский строительный портал" со ссылкой на Союз строителей "Региональное объединение работодателей Алтайского края".

"Некоторые пункты не актуальны в силу разных причин, а какие-то существенно ограничивают деятельность отраслевых предприятий и нуждаются в корректировке. В связи с этим организация сформулировала конкретные предложения по изменениям новой редакции закона для того, чтобы и работа строительного комплекса осталась эффективной, и дольщики были надежно защищены", — пишет портал.

Заградительная мера

Союз строителей настаивает на исключении из закона сразу нескольких пунктов.

Так, например, ст.3 ч.2 п.1.1 определяет, что размер собственных средств застройщика должен составлять не менее 10% от планируемой стоимости строительства объекта, указанной в проектной декларации. Другими словами, чтобы построить дом за 500 000 000 рублей с помощью средств дольщиков, компании необходимо иметь на счету 50 000 000. Но при этом не оговаривается: если компания потратит деньги, перестанет ли она соответствовать нормам закона и утратит ли право продавать квартиры?

"Первой нормой не установлен момент времени, на который будет определяться соответствие застройщика данному критерию. К тому же она дублирует вторую. Поэтому ст.3 ч.2 п.1.1 бы мы предложили исключить. Вместе с тем 10% от стоимости строительства – это заградительная мера, которая выше экономических возможностей большинства застройщиков, и хотелось бы чтобы этот порог был снижен хотя бы до 5%.", — поясняет исполнительный директор Союза строителей Игорь Перемазов.

Всё решает банк

В новой редакции закона закреплено понятие уполномоченного банка и говорится, что перечень таких структур должен ежемесячно размещаться на официальном сайте Банка России. Алтайские строители опасаются, что постоянные изменения этого списка, которые наблюдаются в последнее время, не будут способствовать укреплению стабильности. Также не пописано поведение застройщика, если банк, в котором у него открыт расчетный счет, перестанет отвечать требованиям "уполномоченного". Алтайские строители отмечают, что сейчас аналогичная ситуация возникла со страховыми организациями, перечень которых тоже постоянно меняется, из-за чего стройкомпании несут дополнительные расходы на перестрахование.

Помимо этого в новом законе введена обязанность застройщика предоставлять в уполномоченный банк множество документов, в числе которых договоры, акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг, товарно-транспортные накладные и проч. Союз строителей уверен, что это приведет к неоправданному увеличению сроков расчетов и усложнению деятельности отраслевых компаний.

Зарплату не выдавать!

В 18-й статье закона прописано, на что застройщик может тратить деньги со своего счета. Примечательно, что затраты на выдачу зарплаты, налогов и пенсионных отчислений, а также др. компании не должны составлять больше 10% от проектной стоимости строительства. Особенно интересен пункт, если застройщик превысит этот лимит, по новому закону он не сможет даже выдавать зарплату своим сотрудникам, в том числе и из собственных средств.

 Важно и то, что теперь застройщик сможет забрать все свои заработанные средства с банковского счета только после того, как исполнит обязательства перед каждым дольщиком. Однако непонятно, что делать, если  сроки затягиваются из-за недобросовестных дольщиков.  Алтайский застройщики предлагают скорректировать данный пункт, чтобы застройщик смог воспользоваться своими средствами сразу после получения разрешения на ввод в эксплуатацию дома.

Готовые квартиры не продавать

Странным считают алтайские строители и то, что несколько новых пунктов фактически запрещают застройщику продавать готовые квартиры и нежилые помещения в сданных домах. Так, согласно ст.3 ч.2 п.1.5 обязательства застройщика, не связанные с привлечением средств дольщиков, не должны превышать 1% от стоимости строительства. А поскольку в обязательстве застройщик может быть как должником, так и кредитором, это означает, что и продавать готовое жилье в рассрочку на большую сумму ему теперь нельзя.

П.6 18 ст.  запрещает застройщику осуществлять иную деятельность, за исключением той, что связана с привлечением денег дольщиков. Данное положение не только ограничивает девелоперов в продаже готовых квартир, но и в участии в закупках, проводимых на приобретение объектов недвижимости, в развитии застроенных территорий и комплексном освоении земельных участков. Эти пункты Союз строителей также предлагает исключить.

А кто такой застройщик?

П.1 ст.2 дает определение, что вообще подпадает под понятие "застройщик". Отмечается,  что им является хозяйственное общество, которое самостоятельно (или его дочернее предприятие) имеет опыт строительных работ не менее трех лет и возвело не менее 10 000 кв. м многоквартирных домов, да еще и при наличии полученных разрешений на ввод в эксплуатацию в качестве застройщика, техзаказчика или генподрядчика.

Алтайских строителей удивил тот факт, что при этом не уточняется, может ли считаться застройщиком организация, которая выполняла работы на какой-либо стадии, или только та, которая участвовала в создании объекта от начала до конца. Также Союз строителей предлагает уточнить критерии участия в строительстве для техзаказчика и генподрядчика.

Ст.3 ч.1.1 запрещает застройщику вести долевое строительство нескольких объектов по нескольким разрешениям. Однако мало того, что эта норма идет в разрез с Градостроительным кодексом РФ и земельным законодательством, так она еще и влечет за собой ряд трудностей, связанных с поэтапной сдачей таких объектов и их перехода (вместе с землей) в собственность дольщиков, после чего застройщику придется переоформлять всю проектно-сметную документацию для дальнейшего возведения зданий на данном участке. Поэтому эксперты инициировали отмену запрета на строительство в рамках нескольких разрешений.

Алтайский строительный портал отмечает, что на днях из Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера пришел ответ о том, что обращение алтайских строителей принято к сведению, а представленные предложения будут учитываться в дальнейшей работе комитета.


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