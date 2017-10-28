Власти Крыма ответили на предложение Собчак провести новый референдум

Вице-спикер парламента Крыма Ремзи Ильясов назвал предложение телеведущей Ксении Собчак, объявившей о намерении баллотироваться в президенты, провести повторный референдум на полуострове бесполезным, сообщает РИА "Новости".
"Все должны понять, что крымчане сделали свой окончательный выбор, и он не изменится, сколько референдумов ни проводи. Поэтому не нужно без конца ворошить этот вопрос. Все это просто риторика", — заявил Ильясов.
По мнению политика, предложение Собчак провести повторный референдум вызвано желанием обратить на себя внимание и заработать дешевый политический капитал.
Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, заявил, что предложение телеведущей свидетельствует о том, что она совершенно неискушенный и неподготовленный политик. По его мнению, если человек решил идти в большую политику, то он должен понимать, что ни Украина, ни Запад все равно не согласятся с результатами нового голосования.
"Сколько бы мы — хоть десять, хоть пятьдесят — референдумов ни провели, они безусловно дадут те же самые результаты. Это не устроит ни Запад, ни Украину", — подчеркнул Мурадов.
Он обратил внимание, что политик любой страны, собирающийся баллотироваться в президенты, должен, в первую очередь, быть патриотом и отстаивать интересы своего государства.
"Все, что заявляет Ксения Собчак по Крыму, — это лживая трактовка наших политических противников. Если, как в данном случае, становиться на сторону оппонентов и противников России и применять их не отвечающие действительности трактовки любых политических событий, то это уже не кандидат в президенты России, а кандидат в президенты какой-то другой страны", — заключил Мурадов.
Комментарии